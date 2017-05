Ministrul Transporturilor, vizită surpriză pe autostrada București-Ploiești: Mi-aș dori să nu fie nevoie de amenințări pentru ca antreprenorii să-și facă treaba, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook. Răzvan Cuc a mai făcut o astfel de vizită la începutul lunii mai, în urma căreia s-a declarat nemulțumit. El a chemat atunci toți constructorii la Minister, pentru o discuție privind stadiul lucrărilor.

”Am decis să mai fac o vizită neanunțată, să vad cum se lucrează la intrarea în București, pe Autostrada București-Ploiesti. Schimbare radicală de atitudine a constructorului. Muncitorii și utilajele erau pe santier într-un număr mult mai mare, iar progresul față de ultima mea vizită era vizibil. Mi-aș dori să nu fie nevoie de amenințări pentru ca antreprenorii să-și facă treaba”, a scris ministrul pe Facebook.

La începutul lunii mai, ministrul a mers pe șantierele din jurul Bucureștiului, el precizând că este un demers pe care intenționează să îl facă din ce în ce mai des.

”Nu sunt mulțumit de ce am găsit dar nici nu voi lăsa lucrurile să continue în acest ritm. De aceea, am solicitat o întrevedere la Ministerul Transporturilor cu toți constructorii a căror mobilizare slabă am constatat-o astăzi. Vreau să mi se spună exact care sunt motivele întârzierilor și soluțiile de remediere. Am cerut CNAIR ca antreprenorii neserioși sa fie penalizați !”, scria atunci ministrul Transporturilor.