Deși nu a făcut încă un test de paternitate, băcăuanul Mircea Balaban, care susține că este fiul fostului finanțator de la Rapid, îi cere ajutorul pentru un acoperiș deasupra capului. Acesta a ajuns să doarmă sub cerul liber după ce s-a îmbolnăvit.

Povestea lui Mircea Balaban (35 de ani) a apărut în presă de mai mulți ani, după ce acesta a declarat că este fiul milionarului George Copos, fost finanțator al echipei de fotbal Rapid. Acesta și-a făcut apariția la București, cu mai multe sarsanale, și a făcut tot posibilul să ia legătura cu presupusul lui tată. Din păcate pentru el nu s-a concretizat nimic.

”Am reușit să vorbesc cu el (n.r. Copos), dar nu s-a întâmplat nimic. Mi-a zis că dacă am două mâini și două picioare pot să muncesc”, povestește bărbatul. Acesta s-a întors în Brașov, unde lucra ca ospătar, în speranța ca va reuși să strângă bani pentru a-și lua o casă. Lucrurile au luat o altă întorsătură după ce s-a îmbolnăvit și a fost nevoit să se pensioneze.

”Nu am mai avut bani de chirie și m-am întors în Bacău, orașul meu natal, unde am dormit într-o grădiniță o perioadă de timp. Nici acolo nu am putut fi găzduit pe o perioadă lungă și acum dorm în fața primăriei. Am un teanc de acte după mine și mă milogesc pentru o locuință socială, atâta cer, ca să am unde dormi. Acum trăiesc doar dintr-o pensie de boală de 440 de lei și cu niște haine pe care le port după mine”, a declarat Balaban.

Copos nu îi răspunde lui Mircea Balaban

Bărbatul susține că a făcut eforturi disperate pentru a lua din nou legătura cu cel despre care crede că îi este tată, dar nu are bani să facă un test de paternitate, însă eforturile au fost în zadar până acum.

„Am sunat la firma lui de panificație din București. Mi-a răspuns o secretară și mi-a spus că i va transmite mesajul meu, dar nu m-a căutat nimeni”, spune acesta.

Reporterii Libertatea au încercat de asemenea să ia legătura cu George Copos, însă acesta nu a putut fi contactat.