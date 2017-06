Mircea Geoană, ofițer acoperit SIE. Este declarația șocantă făcută de fostul deputat Cristian Rizea. Fostul parlamentar susține că DNA a închis un dosar în care Mircea Geoană era acuzat că ar fi primit 300.000 de euro.

Rizea afirmă că procurorii nu au mai continuat cercetările pentru că Geoană ar fi ofițer al Serviciului de Informații Externe, informeză Mediafax.ro.

În 2016, procurorii l-au învinuit pe parlamentarul Cristian Rizea de trafic de influență. Deputat la acel moment, Rizea a depus o plângere împotriva lui Mircea Geoană și a lui Ion Bazac, fost ministru al Sănătății. Fostul parlamentar a declarat că i-ar fi dat, în 2008, lui Mircea Geoană suma de 100.000 de euro, pentru a fi pus pe liste la alegerile parlamentare. Banii ar fi ajuns la Geoană prin intermediul lui Ionuț Bazac și al soției acestuia.

Mai apoi, în 2009, Rizea i-ar fi dat 200.000 de euro lui Mircea Geoană care i-ar fi promis că-i va oferi o funcție de ministru, dacă va ajunge președinte.

Prin acest denunț, Cristian Rizea ar fi încercat să dea explicații pentru acuzațiile care i se aduceau. Procurorii anticorupție au precizat că Rizea ar fi primit 300.000 de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la două instituții în folosul afaceristului. Fostul deputat a spus însă că banii ar fi fost un împrumut folosit pentru a finanța campania lui Mircea Geoană.

În urma plângerii făcute de fostul deputat, DNA a început cercetări în rem, însă dosarul a fost închis. Motivul: faptele s-au prescris.

În același dosar s-au prescris și suspiciunile de complicitate, care îi vizau pe Ionuţ şi Camelia Bazac, dar şi în cazul unei alte acuzaţii aduse lui Geoană.

Pentru „folosire de o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid a influenţei ori a autorităţii în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, constând în aceea că, în luna septembrie 2009, Mircea Geoană-preşedintele Partidului Social Democrat i-a pretins lui Rizea Cristian, prin intermediul lui Bazac Ionuţ şi Bazac Camelia, suma de 200.000 euro în scopul folosirii influenţei asupra membrilor din forul de conducere al Partidului Social Democrat pentru ca aceştia, în eventualiatea în care Mircea Geoană ar fi obţinut funcţia de preşedinte al României, să îl desemneze pe Rizea Cristian în funcţia de ministru al tinereturlui şi sportuui, iar în luna decembre 2009 a primit, prin intermediul lui Bazac Ionuţ şi Bazac Camelia, suma de 200.000 euro în scopul arătat mai sus (..) termenul de prescripţie s-a împlinit în luna septembrie 2014″, se arată în document.

În apărarea sa, Rizea susține că procurorii nu au mai făcut cercetări deoarece Mircea Geoană și Ionuț Bazac ar fi protejat de procurori.

„Pentru ca sunt ofiţeri acoperiţi SIE. Eu vreau să se aplice legea egal. Le-am spus că de aia am împrumutat bani, pentru Geoană. Am făcut o plângere, am dat toate probele la DNA”, explică fostul parlamentar.