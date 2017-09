Mirel Palada este practicant de Aikido. Toată lumea a aflat deja că senatorul USR Mihai Goțiu a fost lovit cu pumnul de sociologul Mirel Palada, în pauza publicitară a unei emisiuni la B1 TV, dar puțini știu că Palada e practicant de Aikido (o artă marțială japoneză creată în 1920 de către Morihei Ueshiba , un expert care a atins cel mai înalt nivel de măiestrie în artele marțiale , cf. aiki.ro).

De altfel, imediat după aflarea incidentului, preşedintele Federaţiei Române de Aikido, Dan Corneliu Ionescu, a criticat gestul lui Mirel Palada.

Dacă aşa se comportă intr-o emisiune, in direct, nu vreau să-mi imaginez cum s-ar fi comportat cu un oarecare, a comentat un fan al acestui sport, legat de postarea antrenorului, iar Dan Corneliu Ionescu a comentat doar atât: “Asta e golănie, nu filozofie de viaţă”.

Senatorul USR Mihai Goțiu a povestit pentru Libertatea cum a fost bătut de Mirel Palada, miercuri seară, în studioul televiziunii B1.

Acesta spune că are buza spartă și o julitură la picior, și că a fost aseară la urgențe, pentru a i se face o constatare a leziunilor, iar astăzi la IML, pentru a scoate toate actele necesare astfel încât să depună o plângere penală. Totul a pornit după o dispută verbală pe care cei doi au avut-o în timpul dezbaterii.

”I-am atras atenția o dată, de două ori, să nu mă mai întrerupă. A doua sau a treia oară, i-am spus că unul dintre motivele pentru care am intrat în politică a fost și faptul că m-am săturat de astfel de politicieni nesimțiți, care nu te lasă să vorbești și intră peste tine.

În pauza publicitară a emisiunii, domnul Palada s-a întors către mine și a zis să am grijă, să nu îl mai fac nesimțit în emisiune, că îmi arată el după emisiune. I-am spus că, atâta timp cât va continua să mă întrerupă, să nu mă lase să duc la capăt o idee și să spun ce am de spus, da, voi continua să spun că are un comportament nesimțit.

Chiar am punctat că este vorba despre un comportament nesimțit, nu m-am referit la persoana lui, adică am vrut să mă refer la definiția de dicționar a nesimțirii”, a spus senatorul USR.