Miss America 2016 este o studentă din statul Arkansas, în vârstă de 21 de ani | FOTO

Titlul Miss America 2016 a fost câștigat de o studentă din statul american Arkansas. Savvy Shields a reușit să impresioneze juriul cu un număr de dans, dar și cu răspunsurie sale despre campania prezidențială din Statele Unite, relatează Reuters.

Savvy Shields, care este originară din Fayetteville şi studentă la University of Arkansas, a câștigat ediția concursului de frumusețe Miss America 2016. În cadrul finalei, ea a avut la dispoziţie 20 de secunde pentru a răspunde unor întrebări pe teme actuale şi controversate, precum imigraţia şi politicile celor doi candidaţi la alegerile prezidenţiale americane.

Invitată să îşi spună părerea despre Hillary Clinton, reprezentanta statului Arkansas a declarat: ”Dacă încerci să devii liderul lumii libere, atunci tot ceea ce spui şi tot ceea faci contează”. Ea a mai spus că mass-media a ”senzaţionalizat” campania electorală atât de mult, încăt ”a devenit greu să spui ce este adevărat şi ce este scandal” şi că ”ambii candidaţi au făcut o treabă bună, însă trebuie să fie atenţi la ceea ce fac”.

Înainte de aceste răspunsuri pe teme politice, Savvy Shields a impresionat juriul cu un număr de dans pe acordurile piesei jazz ”They Just Keep Moving the Line” din show-ul TV ”Smash”.

Cea de-a 96-a ediţie a concursului Miss America a avut loc duminică seară la Boardwalk Hall din Atlantic City, New Jersey. Membrii juriului concursului Miss America 2016, printre care şi cântăreaţa Ciara, au acordat note concurentelor – cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani – pe baza talentului artistic, răspunsurilor oferite în direct la întrebările primite, interviurilor personalizate şi apariţiilor lor pe podium în rochii de seară şi costume de baie.

Câştigătoarea concursului Miss America primeşte un salariu anual estimat la o sumă cu şase cifre, plata tuturor cheltuielilor de întreţinere şi o bursă şcolară în valoare de 50.000 de dolari.