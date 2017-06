Un documentar realizat de televiziunea britanică BBC arată momentul în care Khalid Masood, teroristul de pe Westminster Bridge, moarte pe o targă, la scurt timp după ce acesta este adus la spital.

Documentarul realizat de televiziunea britanică arată cum au aflat angajații spitalului St. Mary’s, de atacul terorist de pe Westminster Bridge, pe 22 martie. Ulterior, spitalul primește și o persoană pentru tratament. Este adusă pe targă, având răni grave. În scurt timp, un doctor pronunță decesul acestuia, iar apoi iese la iveală că cel de pe targă este chiar autorul atacului terorist, Khalid Masood.

Atacatorul în vârstă de 52 de ani a fost împușcat de poliție, după ce a intrat cu un vehicul în oamenii aflați pe Westminster Bridge, iar apoi a fugit la Parlamentul britanic, unde a înjunghiat un polițist. Cinci oameni, printre care și o româncă, au murit.

„Apariția lui este una de scurtă durată, însă a făcut parte din aceea zi. De aceea, am decis să arătăm această scenă, așa spectatorii vor vedea cum s-au prtrecut lucrurile. El este prima persoană care ajunge la spital și am urmat protocolul pe care îl urmăm cu oricare alt pacient, care, dacă nu vrea să apară în documentar, are fața blurată”, a spus unul dintre producătorii documentarului.

În documentarul numit Hospital sunt urmărite și poveștile a trei persoane rănite în atac, doi tineri francezi, aflați într-o excursie cu școala, și un britanic în vârstă de 40 de ani, care se afla într-o excursie.

Echipa de jurnaliști BBC se afla la spital de două-trei zile pentru a filma pentru acest documentar, atunci când a avut loc atacul terorist de la Westminster Bridge. Emisiunea urmează să fie difuzată.