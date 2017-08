Moment emoționant! Fiica lui Chris Cornell le-a adus un omagiu tatălui și solistului Linkin Park | VIDEO

Moment emoționant la emisiunea Good Morning America. Fiica lui Chris Cornell, în vârstă de 12 ani, le-a adus un omagiu tatălui ei și prietenului acestuia, solistul Linkin Park, care s-a sinucis în urmă cu aproape două săptămâni. Toni Cornell a cântat melodia „Hallelujah”, alături de formația One Republic, iar cei prezenți au fost emoționați până la lacrimi.

Toni Cornnel a cântat melodia pe care Chester Bennington, solistul trupei Linkin Park, a interpretat-o la înmormântarea lui Chris Cornell, cei doi fiind prieteni apropiați.

WATCH: Chris Cornell's daughter Toni Cornell sings 'Hallelujah' with @RyanTedder in honor of her father and Chester Bennington. pic.twitter.com/1j9z9Cj1uq

— Good Morning America (@GMA) August 4, 2017