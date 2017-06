Moment emoționant! Robbie Williams a plâns pe scenă, după ce a dedicat “Angels” victimelor din atacul de la Manchester

Robbie Williams a plâns în timpul unui concert pe care l-a susținut în Manchester, după ce a dedicat melodia Angels victimelor atacului din 22 mai. Starul britanic a fost atât de emoționat, încât abia dacă a mai putut să cânte.

Robbie Williams a fost extrem de emoționat în timpul concertului pe care l-a susținut în stadionul Etihad din Manchester, care nu se află departe de locul în care Salman Abedi s-a aruncat în aer, în urmă cu două săptămâni, ucigând 22 de oameni și rănind peste 100.

Starul britanic le-a dedicat melodia Angels victimelor atacului terorist, însă nu a putut să o interpreteze până la capăt, deoarece a început să plângă Cei 50.000 de oameni prezenți pe stadion au cântat însă melodia, atmosfera fiind una copleșitoare, după cum au mărturisit cei prezenți.

“Până la final, toată lumea se ținea de mână, aplauda și plângea în același timp”, a spus o persoană aflată pe stadion.

Emotional Robbie Williams dedicates Angels to Manchester terror attack victims, breaks down, 50,000 finish it for him. Everyone now crying pic.twitter.com/TQL0PnAeJi — David Raven (@journoraven) June 2, 2017

Robbie Williams se va urca pe scenă, în Manchester, și mâine, când are loc concertul caritabil organizat în memoria victimelor. Ariana Grande, cântăreața americană la concertul căreia a avut loc atacul terorist, va interpreta și ea. Totodată, pe scenă vor mai urca Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That și Usher.

