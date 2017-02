Oscar 2017 | Momente care au rămas în istoria premiilor Oscar

Cursa pentru premiile Oscar 2017 a intrat în linie dreaptă. Cea de-a 89-a gală de decernare a prestigioaselor trofee va avea loc pe 26 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles. Musicalul La La Land este considerat favoritul galei, având cele mai multe nominalizări – 14. Lupta pentru cele mai râvnite trofee din industria cinematografică își va desemna câștigătorii în scurt timp, însă până atunci trecem în revistă momentele care au rămas în istoria premiilor Oscar.

După șase nominalizări și 27 de ani de carieră, Leonardo DiCaprio a reușit să câștige mult-râvnitul trofeu pentru rolul din The Revenant. Până atunci, internauții parcă făcuseră o adevărată campanie, iar Leo era ținta glumelor, deoarece fusese nominalizat de atâttea ori, însă nu reușise să se impună.

În timpul discursului de mulțumire, Leonardo DiCaprio a atras atenția asupra încălzirii globale, el fiind un susţinător înflăcărat al cauzelor ecologiste.



Anul acesta, Leonardo DiCaprio se întoarce pe scena Oscarurilor, în calitate de prezentator.

În 2016, gala Premiilor Oscar a fost marcată de un scandal de proporții, după ce niciun actor de culoare nu a fost nominalizat. Multe staturi de la Hollywood au boicotat gala de decernare a premiilor, iar gazda Chris Rock și-a rescris monologul, vorbind despre absența actorilor de culoare de pe lista nominalizărilor.

El a ironizat atât Hollywood-ul, cât şi pe actorii şi regizorii afro-americani care au boicotat ediţia de anul acesta. Chris Rock nu s-a ferit să spună că Hollywood-ul este „rasist”, dar i-a luat de asemenea peste picior pe cei care au boicotat a 88-a ediţie a premiilor Oscar. Actorul de culoare a pledat pentru diversitate în filme, cerând oportunităţi egale pentru actorii afro-americani şi cei albi.

Anul acesta, Academia americană de Film s-a asigurat că nu se va repeta scenariul. Așa că la premiile Oscar 2017 sunt nominalizați nu mai puțin de șase actori și un regizor de culoare.

Ellen DeGeneres a reușit să scrie istorie, după ce a realizat un selfie, care avea să devină cea mai apreciată fotografie. Pe lângă simpatica prezentatoare, alți actori de calibru de la Hollywood apar în poză: Brad Pitt, Angelina Jolie, Julia Roberts, Meryl Streep, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Jared Leto sau Kevin Spacey.

Imaginea a făcut rapid înconjurul Internetului, iar site-ul de socializare pe care a fost postată nu a mai funcționat pentru câteva zeci de minute. În total, aproape 2,2 milioane de persoane au apreciat fotografia, iar peste 3,2 milioane au distribuit-o.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014