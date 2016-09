BANC: De ce i-a murit soacra lui Bulă?

Bula se intalneste pe strada cu un prieten care il intreaba:

– Bula, am auzit ca ti-a murit soacra. Ce-a avut?

– Ceva bijuterii, un televizor si putine economii…

– Nu asta te-am intrebat. Ce i-a lipsit?

– Pai, masina, o casa sau un apartament proprietate personala…

– Bula, de ce a murit?

– A fost la noi in vizita, eu i-am spus sa mearga in pivnita sa duca niste cartofi, sa facem pireu. A cazut pe scari si si-a rupt gatul.

– Ce ghinion! Si ce-ati facut?

– Macaroane cu branza.

Mai multe bancuri gasesti aici