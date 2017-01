Banc: O blondă care s-a săturat să râdă lumea de ea se vopsește brunetă, își schimbă numele și pleacă din oraș

♦ – Domnule, îmi pare foarte rău, v-am lovit mortal pisica. Aș dori să mă revanșez cumva!

– De acord. Știi să prinzi șoareci?

♦ O blondă care s-a săturat să râdă lumea de ea se vopsește brunetă, își schimbă numele și pleacă din oraș. Pe drum, vede un cioban cu o turmă de oi. Ce se gândește ea: toată viața oamenii au făcut mișto de mine, a venit timpul să demonstrez că sunt o fată deșteaptă! Coboară din mașină și se duce la cioban:

– Bade, dacă-ți spun așa, dintr-o privire, câte oi ai în turmă, îmi dai o oaie?

– Da, fata tatei.

Blonda dă ochii roată și spune:

– 201!

– Așa e. Acum, înțelegerea-i înțelegere, alege-ți o oaie și a ta e!

Zis și făcut. Blonda își ia o oaie, se urcă veselă în mașină și dă să plece, când ciobanul îi bate în geam:

– Fata tatei, dacă-ți spun care-i culoarea naturală a părului tău, îmi dai câinele înapoi?

♦ – Cum te numești?, întreabă învățătoarea.

– Mohammed, răspunde copilul.

– Aici suntem în Franța, nu există Mohammed. De acum înainte, numele tău va fi Jean-François.

Ajunge Mohammed acasă:

– Cum a fost prima zi la școală, Mohammed?, îl întreabă tatăl lui.

– Nu mă cheamă Mohammed, suntem în Franța, așa că de acum înainte mă numesc Jean- François.

– Aoleu, îți este rușine cu numele tău, vrei să-ți faci de râs părinții, moștenirea, religia? Să-ți fie rușine, Mohammed!, zice tatăl, după care-i trage o bătaie zdravănă.

A doua zi, învățătoarea îl vede plin de vânătăi și-l ia la întrebări:

– Ce ai pățit, micul meu Jean-François?

– La nici două ore după ce am devenit francez, am fost atacat de doi arabi!

♦ Un francez vrea să vadă cu ochii lui dacă scoțienii sunt chiar atât de zgârciți cum se spune, așa că pleacă în Scoția. Când ajunge într-un sătuc de lângă graniță i se face sete. Își ia inima în dinți și bate la ușa unei case. Îi deschide un moș. Francezul îi cere apă. După o jumătate de minut, moșul vine cu o strachină plină cu lapte. Francezul bea jumătate de castron, apoi zice:

– Dar voi nu sunteți zgârciți deloc! Ce se spune despre voi nu este adevărat! Am cerut apă și am primit lapte. Mulțumesc!

– Ei, băiete, cu plăcere! Și-așa nimeni nu mai voia să bea laptele, că s-a înecat un șobolan în el…

Șocat, francezul scapă strachina. Moșneagul îl admonestează:

– Păi, asta-i recunoștință? Eu ți-am dat lapte și tu spargi oala de noapte a bunicii?