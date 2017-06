Banc: Tată, de ce bărbaţii de la noi nu au mai multe neveste?

♦ Duminică dimineață, Mary Clancy se duce la spovedanie la părintele O’Grady, având fața scăldată în lacrimi.

– Ce te supără, dragă Mary?

– Oh, părinte, am o veste groaznică. Soțul meu a murit azi noapte.

– Oh, Mary, e groaznic. Spune-mi, care au fost ultimele lui cuvinte?

– A spus: Mary, pune jos blestemăția aia de pistol, că nu-i de joacă!

♦ – Bărbatul meu mă înşală!

– De unde ştii?

– Am patru copii şi nici-unul nu seamănă cu el!

♦ – Tată, de ce bărbaţii de la noi nu au mai multe neveste?

– Eşti mic. Când vei creşte, vei înţelege de ce legea ne apără!

♦ – Soţia mea afirmă că-i sănătos să mănânci alimente crude.

– Nici nevestei mele nu-i place să gătească!

♦ – Ce faci în concediul ăsta?

– Voiam să fac o plimbare în jurul lumii, dar nevastă-mea vrea să meargă în altă parte!

♦ – Doctore, i-aţi recomandat soţiei mele să se ducă la băi. E bolnavă?

– Nu! Dv. aveţi nevoie de linişte!

♦ – Hai la o bere!

– De când s-a mutat soacra la mine, nu mai beau!

– De ce?

– N-am chef s-o văd în dublu exemplar.

♦ – Doctore, sunt foarte îngrijorat: soţia mea vorbeşte în somn.

– Nu-i nimic grav.

– Dar ea repetă: “mai repede, mai repede, Gică” , ori pe mine mă cheamă Nelu!

♦ O tânără căsătorită:

– Mâine avem examen. Vine o femeie la curăţenie. Să vedem dacă ne acceptă.

♦ În căsnicie, dragostea e ca supa; primele linguri sunt fierbinţi şi poţi să te frigi, iar ultimele sunt reci şi eşti ca şi sătul.

♦ – Ai auzit ce-a păţit Popescu?

– Nu!

– A fugit cu nevastă-mea!

♦ Unei fetiţe i se explică faptul că mireasa se îmbracă în alb pentru cea mai frumoasă zi din viaţa ei. Micuţa întreabă:

– Şi de ce mirele se îmbracă în negru?

♦ De ce seamănă dragostea cu trigonometria? Şi ea e plină de necunoscute!

♦ Dialog între două asistente, la spital:

– Nu cred că pacientul de la salonul trei nu mai are mult de trăit!

– Aş ! Azi m-a înghesuit în colţ şi m-a pupat.

– Tocmai d-aia. A aflat nevastă-sa!

♦ – Mâine aniversăm 30 de ani de la căsătorie, am putea tăia curcanul?

– De ce? Doar nu e vina lui!

♦ Adam şi Eva se plimbă prin Paradis.

Eva: – Adam, mă iubeşti?

Adam: – Am vreo alternativă?