Bancul de marţi. Vizita la medic

La 18 ani, m-am dus la un medic pentru un consult.

Am fost trimisă la alţi 4 de diverse specialităţi, pipăită, dezbrăcată de fiecare dată, mi s-au făcut diverse măsuratori, mi s-au prescris medicamente pentru o zi şi am fost chemată din nou a doua zi la consultaţie…

Am împlinit 55 de ani, m-am prezentat la un medic, am cerut o consultaţie generală, mi-a luat pulsul, mi-a prescris medicamente pentru o lună, fără a ma dezbrăca sau pipăi…

Ca să vezi ce rapid s-a dezvoltat medicina…