”Morminte” supra-terane lângă Târgu Jiu, într-un cimitir pe localnicii îl descriu cel mai scârbos

Satul Pișteștii din Deal, de lângă Tțrgu Jiu, județul Gorj, deține, poate, cel mai ciudat cimitir, unul în care găsim ”morminte” supra-terane și despre care localnicii spun că este un focar de infecție.

Localnicii care trăiesc peste drum de cimitir spun că cel mai rău e după înmormântări, atunci când ”put morții ”ambalați” cu termopane, săptămâni în șir, până vin băieții ăia să dea cu spumă de-aia”.

Astfel, pe una dintre lateralele bisericii se pot observa mai multe construcții unde îți dorm somnul cel de veci morții romilor din sat.

Localnicii spun că, scrie gorjnews.ro, atunci când rudele li se face dor de cei plecați pe lumea cealaltă, se duc în ”garsonieră” și petrec timp alături de defunct.

”Eu nu pot să mă impun eu, ca Primărie, în cimitir. Am văzut și eu la Piștești, am fost personal acolo, am văzut ce construiesc, l-am căutat pe preot să-mi dea și mie explicații și-a zis ”lăsați că vin”. Eu nu dau autorizație de construcție în cimitir, că nu s-a dat niciodată. Eu nu știu efectiv ce pot să fac, o să mă adresez și eu la Protoierie, să-mi dea un răspuns scris”, a declarat, sursei citate, Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarța.