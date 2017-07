Moscova neagă o întâlnire secretă între Putin și Trump. Donald Trump și Vladimir Putin nu au avut nicio întâlnire „secretă” sau „confidențială” pe marginea summit-ului G20 în Germania la începutul lunii iulie, a asigurat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Precizarea vine a doua zi după un anunț al Washingtonului privind discuții suplimentare între președinții american și rus, informează Agerpres.

Casa Albă a dezvăluit, marți seară, că după o întâlnire bilaterală de mai mult de două ore pe 7 iulie, cei doi șefi de stat s-au reîntâlnit cu ocazia unui dineu în timpul ultimei seri a summitului de la Hamburg.

Aceste dezvăluiri făcute în Statele Unite au ridicat întrebări cu privire la conținutul conversației avute de Trump și Putin, asupra persoanelor care au asistat acolo și motivului pentru care desfășurarea acestei întâlniri nu a fost făcută publică mai înainte, notează France Presse.

Însuși președintele american Donald Trump a contraatacat rapid pe Twitter:

Fake News story of secret dinner with Putin is „sick.” All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 July 2017