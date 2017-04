Ministerul Sănătății a achiziționat anul trecut 380.000 de vaccinuri contra rujeolei. După apariția epidemiei din decembrie-ianuarie, conducerea ministerului a amânat să mai cumpere altele. Acum, premierul Sorin Grindeanu anunță o procederă de urgență pentru a achiziționa 115.000 de fiole. De la începutul epidemiei au murit 23 de copii, în condițiile în care în ultimii doi ani nu s-a înregistrat nici din un deces.

O boală banală a copilăriei a ucis de la începutul anului 23 de copii, iar alte mii sunt infectate. Valul de îmbolnăviri a fost favorizat și de lipsa vaccinurilor de pe piață. Mai exact, ministerul de resort a avut semnat un acord de furnizare de vaccin care a expirat în noiembrie 2016. După această dată, a izbuncit practic epidemia, iar direcțiile județene de sănătate au folosit toate rezervele de vaccin. La sfârșitul lunii martie, acesta nu se mai găsea în 10 județe din țară. În acest moment, în Ilfov, Vrancea, Tulcea, Satu Mare, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Botoşani şi Argeş stocurile sunt terminate, iar alte județe au un număr limitat de fiole.

Vina pentru această situație le-ar aparține, așa cum ne-au declarat surse din cadrul aparatului administrativ al ministerului, atât fostului ministru Vlad Voiculescu, dar și noului ministru, Florian Bodog, care nu au mai comandat alte vacciniuri. De la izbucnirea epidemiei, sfârșitul 2016 – începutul 2017, Ministerul Sănătății a refuzat să dea vreo explicație pentru lipsa de vaccin. “Este adevărat că multe familii nu-și imunizează copiii împotriva rujeolei, pentru că nu văd pericolul în această boală. Însă, când micuții se infectau, rudele, vecinii, colegii de școală veneau la vaccin. Acum, chiar dacă vin, nu îi putem vaccina”, ne-a declarat un medic de familie din Caraș-Severin, unul din județele unde nu mai este vaccin.

Doar 3 decese între 2011-2015

Faptul că lipsa vaccinului a dus la răspândirea epidemiei și a îngreunat tratarea copiilor infectați cu rujeolă, reiese din numărul mare de decese prin comparație cu anii precedenți.

La începutul săptămânii, o fetiţă în vârstă de 5 luni din Timişoara, nevaccinată, a decedat la spital, fiind cel de-al 23-lea deces înregistrat din cauza complicaţiilor bolii. Până acum s-au înregistrat și 4.881 de cazuri de îmbolnăvire.

În anii precedenți, situația a fost astfel, conform datelor oferite de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile:

2015: Niciun deces și opt cazuri de îmbolnăvire confirmate

2014: Niciun deces și 165 cazuri suspecte.

2013: Un deces și 1159 cazuri de îmbolnăvire confirmate

2012: Un deces și 7.450 cazuri de îmbolnăvire confirmate.

2011: Un deces și 4.784 cazuri de îmbolnăvire confirmate.

Contractul care nu a fost prelungit

În aprilie 2016, ministrul de atunci al Sănătății, Patriciu Andrei Achimaș Cadariu, semna un contract anual cu Farmexim pentru ca societatea care deține Help Net să furnizeze 380.000 de fiole pentru vaccinul anti rujeolă, oreion-rubeolă. Valoarea contractului a fost de 9,1 milioane de lei, cu tot cu TVA. După apariția evidemiei și intensificarea sa, miniștrii Bodog și Voiculescu nu au mai comandat alte fiole, conform site-ului de achiziții al Ministerului Sănătății. Potrivit surselor citate, conducerea ministerului se aștepta ca filolele cumpărate de la Farmexim să fie suficiente.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, ieri, în cadrul unei dezbateri pe tema imunizării, că „este inadmisibil” ca în România să apară an de an crize din cauza lipsei vaccinurilor, el fiind hotărât să rezolve această problemă. În acest sens, Ministerul Sănătății și agențiile din subordine au anunțat achiziția prin procedură de urgență a 115.000 de doze de vaccin antirujeolic şi promit noi stocuri de vaccin începând din luna mai. Până atunci, stocurile din tot mai multe județe se micșorează, iar epidemia nu este încă ținută sub control.