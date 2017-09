Gest demn de toată lauda făcut de muncitorul care îi ajută pe copiii săraci din Suceava. Din banii câștigați pe șantier în Anglia, Vasile Bolohan îi ajută pe orfanii aflați în grija statului și pe copiii din familiile nevoiașe. Deși nu are tot timpul de muncă, suceveanul, în vârstă de 41 de ani, se bucură de fiecare dată când dăruiește micuților zâmbete, pentru că și el a avut o copilărie chinuită.

Povestea de viață a lui Vasile Bolohan pare a fi inspirată dintr-un film. Suceveanul a copilărit în uscătorul blocului, după ce familia sa a rămas fără apartament. Dormea pe un preș, iar deseori asista la conflictele violente dintre părinții săi. Tatăl său a ajuns la puşcărie, pentru tentativă de omor, iar mama s-a mutat într-un sat din Botoșani, împreună cu concubinul. Așa se face că la 14 ani și jumătate, Vasile era un copil al străzii, notează ziarulromanesc.de.

Abandonat pe străzi, Vasile spune că a fost nevoit chiar și să fure pentru a putea supraviețui. La 24 de ani a ajuns la pușcărie, pentru tentativă de furt. A fost prins în flagrant, după ce a sustras o cameră de filmat și câteva haine dintr-o casă de vacanță din Costinești.

“Am fost condamnat la trei ani şi şase luni. Acolo, în puşcărie, am avut timp să reflectez la mine, la viaţa mea sau la ce voi face de-acum încolo. Și nu am încetat să mă rog. A trecut greul şi am ieşit mai «curat spiritual». Am tot sperat să am ocazia să fac ceva bun în viaţa mea. Mi s-a deschis o poartă, care avea să schimbe cursul vieţii mele şi nu numai”, a precizat Vasile Bolohan pentru sursa citată.