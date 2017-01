O bătrână a murit după ce a așteptat 26 de ore internarea la Spitalul Județean Constanța. Fiica femeii susține că a stat ore în șir pe holurile unității medicale pentru ca mama ei, în vârstă de 87 de ani, să fie consultată de un medic. Neglijată, pensionara s-a stins.

Calvarul a început, pentru Luiza Rosentzweig, o femeie din Constanța, după ce a ajuns, marți dimineața, împreună cu mama ei, o pensionară, în vârstă de 87 de ani, la Spitalul Județean Constanța. Acolo, femeia susține că a așteptat ore bune pe holurile spitalului pentru ca medicii să-i îngrijească mama pe care au lăsat-o să zacă pe o targă veche, scrie Replica.

“De la ora 1 dimineața și până la orele 19.39 ne aflăm la Urgență!! Fără să rezolve situația, au uitat să facă tomograf și astfel a trebuit să mai stăm încă 6 ore în plus! Am solicitat o salvare pentru transfer la Spitalul de Boli Infecțioase. Răspuns «nu avem salvări»”, a scris Luiza Rosentzweig.

Revoltată, femeia susține că a fost apostrofată de asistente, iar agenții de pază ai spitalului au început să devină agresivi, după ce a filmat cu telefonul mobil modul în care este tratată bătrâna. După ce a fost plimbată între spitale și a așteptat ore bune pe hol, pensionara a murit.

„A fost internată după 26 de ore, avea viroză respiratorie și alte probleme, dar nu am văzut exact fișa ei de internare. Avea viroză și suferea și de afecțiuni cardiace. A stat ore în șir pe o targă, în curent, femeie la 87 de ani. A fost dusă la Spitalul de Infecțioase cu salvarea, iar de acolo ni s-a spus că nu își asumă responsabilitate, fiind în vârstă, iar ei nu au secție ATI. Așa că a fost dusă înapoi la Spitalul Județean de Urgențe Constanța. A stat pe Secția Medicală 1, apoi am insistat să fie mutată la Reanimare fiindcă am găsit-o cu febră după internare. Au mutat-o la ora 18.00, iar la ora 1.30 azi noapte (3 spre 4 ianuarie – n.r.) a murit”, a povestit Luiza Rosentzweig calvarul prin care a trecut mama ei.