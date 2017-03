A murit Thomas Starzl, părintele transplantului de ficat. Mesajul profesorului Irinel Popescu

A murit Thomas Starzl, părintele transplantului de ficat. Celebrul medic a încetat din viață la vârsta de 90 de ani.

Datorită lui Thomas Starzl se poate face astăzi transplantul de ficat.

Thomas Starlz a murit la vârsta de 90 de ani.

Irinel Popescu, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, a comentat despre moartea lui Thomas Starzl.

„A murit Thomas Starzl (n. 1926). A fost unul dintre titanii care au schimbat față medicinei moderne.

Datorită lui avem astăzi transplantul de ficat, o operație despre care, la început, mulți spuneau că nu se va putea face niciodată. Astăzi sunt mii de bolnavi care beneficiază anual de transplant hepatic.

Tot datorită lui avem un imens volum de cunoștințe despre fiziologia și patologia ficatului, despre imunologia de transplant și despre medicația imunosupresoare (este cel care a introdus Tacrolimusul), despre infecții, cancere, boli neurologice, boli metabolice,etc.

A avut contribuții importante în transplantul de rinichi (are prima serie de bolnavi din lume cu supraviețuire importantă utilizînd asocierea terapeutică de cortizon cu imuran), în transplantul de intestin subțire (centrul de la Pittsburgh fiind printre cele mai active din lume), și în xenotransplant (realizat inclusiv la nivel clinic prin două transplante de la babuin la om și studiat foarte mult în laborator).

A fost un pionier în adevăratul sens al cuvintului, înfruntând cu mult curaj dificultățile începutului, trecând cu o admirabilă demnitate peste insuccese, crezând în idealul sau, triumfând până la urmă și lăsând o uriașa moștenire medicinei moderne.

În orașul Pittsburgh a creat un mare centru de transplant și o mare școlă de transplantologie, la care s-au format mulți dintre șefii programelor din transplant din SUA și din întreaga lume. Numărul de lucrări științifice produse de școală de la Pittsburgh a fost imens, Thomas Starzl numarindu-se printre cei mai citați savanți ai tuturor timpurilor.

Am avut privilegiul să lucrez sub îndrumarea lui la începutul anilor ’90, ceea ce a însemnat o mare șansă pentru cariera mea profesională. Thomas Starzl a fost oaspetele Bucureștiului de două ori: prima oară în 1996, cu ocazia lansării cărții sale de memorii”The Puzzle People” („Oamenii mozaic”), apărută la Editură Medicală și apoi, în 2003, cu ocazia unui simpozion chirurgical. Un Amfiteatru din Spitalul Fundeni îi poarte numele.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Irinel Popescu.