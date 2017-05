Spitalul Judeţean din Timişoara va fi primul din România care va avea un mini-muzeu în incintă sa, după ce peste 60 de obiecte de artă, care făceau parte din colecția profesorul Horia Vermeșan, cel care a condus Clinica Ortopedie a spitalului, au fost donate instituției.

Icoane, tablouri care poartă semnătura lui Ștefan Popa Popas, piese de mobilier Baroque, Empire și Biedermaier sau tratate de medicină ori instrumentare vechi fac parte din donație.

Pensionat în urmă cu doi ani, renumitul ortoped timișorean Horia Vermeșan a decis să pună bazele unui muzeu inedit, chiar în fosta bibliotecă a Clinicii de Ortopedie Timișoara. Colecția este una de soi, pe alocuri chiar rară, constând din tablouri în ulei, care reprezintă Timişoara de odinioară, realizate de pictori bănățeni. La loc de cinste stau şi portrtetele marilor medici ortopezi pe care i-a dat Banatul, dar şi icoane vechi de o însemnătate deosebită.

Amenajarea locației ar face invidios pe orice iubitor de artă, pentru că aici sunt piese cu o adevărată valoare istorică și artistică.

„Toată viața mea am fost un iubitor de artă și am donat, nu doar Spitalului de Ortopedie, ci și Muzeului de Artă a Banatului, mai multe piese de pictură bănățeană. Tot timpul am considerat că astfel de lucruri nu sunt doar pentru o persoană. Tocmai de aceea mi-a venit această idee de a dona”, și-a explicat prof. dr. Horia Vermeșan decizia de a dona piesele de artă Clinicii în care și-a desfășurat activitatea timp de patru decenii.