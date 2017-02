Muzică într-o școală din Constanța, unde DJ este directoarea școlii, în fiecare zi. Pauzele dintre ore au devenit și mai frumoase pentru copiii școlii Nicolae Tonitza din Constanța, unde nu clopoțelul este cel care îi anunță că s a terminat ora, ci muzica. Copiii dansează și fredonează melodiile și, ceea ce e și mai important, îi face mai sociabili și mai puțin violenți. Ideea a fost preluată de la o școală din Turcia, iar DJ este chiar directoarea școlii.

Relaxare pe ritmuri de muzică

Așa se relaxează între ore copiii de la școală Nicolae Tonitza, din Constanța. Timp de 10 minute, pe holuri și în clase răsună în boxe cele mai în vogă hituri.

„Mi se pare foarte tare, foarte liniștitor și-mi place foarte mult”, “E o idee foarte bună și mă bucur că o avem și noi + ne relaxează și mie, cel puțin, îmi place foarte mult”, “Mie-mi place de la Carlaʼs Dreams – Acele Tale, Imperfect, și … Cine m-a făcut om mare, Le-am spus și fetelor”, sunt câteva dintre părerile elevilor.

“Suntem muzicali, voioși, vorbăreți interactivi – tot ce vreți! Ne place foarte mult muzica”, a declarat învățătoarea Georgeta Apopei.

Întrebată dacă dansează cu cei mici, învățătoarea a spus că da.

„Bineînțeles! Dacă nu le-arăți copiiilor, n-au de unʼ să-nvețe”, a declarat georgeta Apopei.

Playlist-ul fiecărei zile îl face chiar directoarea școlii

“În funcție de vârstă alegem, doar că am avut reclamații de la cei mici că nu mai vor muzică cu rațuște și cu iepurași, vor și ei muzică cu Smiley, cu Delia, cu Justin Bieber. Acum, de exemplu, am ales DJ Snake și Justin Bieber. Le mai place foarte mult Lidia Buble”, a spus directoarea școlii, Nicoleta Bercaru.

Tot directoarea a venit cu această idee, după un schimb de experiență la o școală din Turcia.

„În toamna anului trecut am fost într-un schimb de experiență în Istanbul – suntem înfrățiți cu o școală din Istanbul – și în școală respectivă am văzut acest lucru, ne-a plăcut foarte mult și-am zis că trebuie aplicat și-n școală noastră. Trebuie încercat. Am încercat gândind că poate se micșorează numărul actelor de violență, și într-adevăr, așa este, copiii au alte preocupări acum, uită să se mai ciondănească. Cântă și dansează”, a declarat Nicoleta Bercaru.

Și psihologii spun că pauzele cu muzică sunt benefice pentru elevi.

“Impactul este clar unul pozitiv. De ce? Pentru că ei se relaxează, se-ncarcă pozitiv pentru următoarea oră… Una dintre metodele de relaxare folosită și-acasă este muzica. Și pentru că melodiile sunt unele noi, de actualitate potrivite vârstei. Sunt mai liniștiți, rămân în clase, discută, sunt mai relaxați, râd, se simt bine-n compania celorlalți”, este de părere psihologul școlar Mădălina Alexe.

La aceeași școala constănțeană, conducerea a mai făcut un experiment inedit. La finalul anului trecut, timp de două săptămani, elevii nu au primit teme.

Sursa video: stiri.tvr.ro