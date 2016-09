Naidin, victimă colaterală? Violoncelistul împarte casa cu un traficant de stupefiante

O acțiune în forță a polițiștilor bucureșteni de la Crimă Organizată l-a speriat atât de tare, ieri dimineață, pe violoncelistul Adrian Naidin încât acesta a sărit de la etajul întâi al vilei vizată de percheziție. Artistul, victimă colaterală într-o poveste învăluită în iz de canabis și cocaină, împărțea locuința cu un traficant de stupefiante filat de vreo șase luni!

Cu noaptea-n cap, dar respectând litera legii, polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog (BCCOA) au dat buzna în vila din sectorul 1 al Capitalei. Știau – după o supraveghere de vreo jumătate de an -, că acolo este ”cartierul general” al unui traficant de stupefiante care alimentează cu extasy, cannabis și cocaină cluburi de fițe din zona de nord a Capitalei (Herăstrău, Băneasa, Pipera), dar și localuri mai răsărite din Regie. Cum nimeni nu le-a deschis, ușa locuinței a fost pusă la pământ și mascații s-au răspândit rapid, conform planului, în toată casa.

Până să realizeze ce se întâmplă în jurul lui, un anume Bogdan Calofir, în vârstă de 35 de ani, a fost lipit cu burta de podea și încătușat. Avusese o palidă tentativă de a scăpa din încercuire, însă oamenii legii l-au anihilat rapid. Îngrozit de zgomotele produse în vilă la o oră atât de matinală (n.r ora 6.00, oră de la care perchezițiile sunt permise), violoncelistul Adrian Naidin s-a arătat puțin pe holul imobilului după care a dispărut în viteză în camera sa de la etajul întâi. Câteva zeci de secunde mai târziu, artistul – care o fi crezut că vila a fost ”călcată” de hoți -, a fost cules de pe jos, din curtea casei, de aceeași mascați care înconjuraseră clădirea pentru ca nici musca să nu scape.

Artistul va fi audiat

”Credem că s-a speriat atât de tare de zarva din casă încât s-a aruncat de la etajul întâi al imobilului, de la geamul sau de la balconul camerei în care locuia cu chirie. Poliția, care nu ajunsese la el cu percheziția, a chemat o ambulanță. Abia după ce un echipaj SMURD i-a dat primul ajutor și l-a dus la spital și camera lui a fost perchezițonată în prezența proprietarului casei, adică a celui suspectat de trafic de droguri”, ne-au dezvăluit surse judiciare. În spațiul deținut la demisol de Calofir a fost descopertiă o cultură de cannabis, câteva sute de grame de cocaină, alte câte zeci de grame de ”iarbă” pregătite pentru a fi plasate pe piață, dar și câteva pastile de ecsatasy.

La etaj, unde Naidin locuia cu chirie plătită amicului său traficant de droguri, totul era ”curat”. Chiar și în aceste condiții, fără să fie deocamdată acuzat de ceva, violoncelistul – internat acum cu câteva traumatisme la Spitalul Elias -, va fi audiat de polițiștii de la antidrog. Amicul său este în custodia ofierilor de la BCCOA care îl vor ancheta și vor stabili, în baza probelor dacă va fi reținut.

Ce a postat Naidin pe Facebook

Referitor la acest incident, Adrian Naidin a postat un mesaj pe Facebook. ”Prieteni, concertul din data de 10 octombrie se amână. Mă aflu la spital din cauza incompetenței unor polițiști. În această dimineață, o patrulă de intervenție mascată a politiei a descins la unul dintre vecinii mei. Din pacate, oamenii legii au gresit usa si au crezut ca usa de acces in apartamantul meu da catre un rai al drogatilor, deci au spart-o si au intrat peste mine. Fiind luat din somn si fiind in stare de soc, crezand ca au intrat niste banditi peste mine, am incercat sa scap, dar am cazut pe geam, de la etaj . Am fost transportat la spitalul Elias de urgenta si o echipa de medici se ocupa in clipa de fata de fracturile mele” (…)