Narcisa Guță, coșmar în pușcărie, după ce a intrat în casă peste Beyonce de România și a bătut-o. Iubita oficială a manelistului a vorbit pentru prima dată despre coșmarul prin care a trecut atunci când a fost închisă.

Narcisa Guță, coșmar în pușcărie, din cauza gardienilor. Bruneta a scos la iveală amănunte incredibile despre trauma pe care a trăit-o. Fosta iubita a manelistului a spus cu lacrimi în ochi ce i s-a întâmplat când a ajuns în pușcarie. „Sunt doi ani de cand am trecut prin clipe groaznice.

Narcisa Guță, coșmar în pușcărie. Amănunte pe care nu le-a știut nimeni

„Nu pot să descriu în cuvinte ce am trăit. A fost ca și cum am intrat într-o groapă! M-a marcat foarte tare! Daca nu se așeza totul, azi n-as mai fi trait! Au fost clipe de coșmar. A fost o experienta îngrozitoare! „, a spus Narcisa la Kanal D.” Mi-e rușine de ce s-a întâmplat! Nu trebuia să se intample! Nimeni n-ar trebui să facă ce am făcut eu. A fost o decizie luata din cauza geloziei! Am facut asta din dragoste, nu am realizat ce fac! Nimeni nu l-a iubit pe Guta cum l-am iubit eu! Dar trebuia să stau în banca mea! A fost groaznic când m-au luat în acea dimineață. Eram acasa, dormeam, eram cu Alberto. El a rămas marcat. Nu știam cine e la ușă când am deschis. Nu știam dacă visez sau e adevarat. Mi-au zis să mă duc la politie. La șase dimineața m-au luat, am stat 24 de ore în picioare, la declarații. Trauma mare a fost pe 25 octombrie când am păsit pragul mortii, e un iad, o groapa! Am fost umilită. M-au lasat în pielea goala. Era frig rău! M-au închis într-o celulă mică. Am stat doua ore acolo, dezbrăcata, era și o fereastra deschisa acolo. Am făcut un soc termic, îmi tremurau dinții! A deschis o doamna gardian și m-a umilit. Mi-a zis că mă duce la hotel de cinci stele, ca eu sunt femeia lui Guță! După două ore mi-au lasat să îmi trag bluza și o pereche de pantaloni. Apoi m-au pus iar să mă dezbrac! Mi-au luat sutienul, sireturile, bijuteriile!”, a mai dezvăluit Narcisa lui Guță, care recent a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare.