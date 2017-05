Neculai Onţanu: În noaptea alegerilor din 2009, Gabriel Oprea urmărea evoluţiile presei privind prezenţa la vot

Fostul primar al sectorului 2 Neculai Onţanu a susţinut la Curtea de Apel Bucureşti că, la cina de la casa lui Gabriel Oprea la care a luat parte în 2009, cei prezenţi erau interesaţi de evoluţiile privind desfăşurarea scrutinului, cum ar fi prezenţa la vot.

„Am fost invitat de domnul Oprea, la ora 19-19:30, am fost la dumnealui, în jur de ora 20 am plecat. M-am întâlnit acolo cu dl Iordănescu şi dl Eugen Nicolicea, ştiu că şi dânsul a fost în jurul acelei ore. Nu îmi amintesc să îl fi văzut. Probabil că a fost, dacă domnia sa a declarat aşa. (…) Era ziua cu alegerile, eram împreună în acelaşi partid şi m-a sunat, dacă am timp, să trec pe la orele 19 pe la domnia sa. (…) Domnul Oprea urmărea evoluţiile pe care dumneavoastră, presa, le făceaţi în legătură cu prezenţa la vot şi aşa mai departe”, a declarat Onţanu.

Întrebat de jurnalişti dacă în acea seară s-ar fi putut face ceva pentru a-l ajuta pe Traian Băsescu să câştige alegerile, Neculai Onţanu a arătat că „este o făcătură. Nu cred pentru că alegerile erau conduse de Biroul Electoral Central, de Birourile Electorale Judeţene, prefecturile erau implicate, nu cred că nimeni altcineva putea să influenţeze votul”.

Totodată, fostul edil a mai fost întrebat dacă într-un alt birou s-ar fi aflat George Maior, Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi, Onţanu precizând „Nu. Eu declar şi lucrul acesta va ieşi la iveală. În declaraţiile de la comisia parlamentară va ieşi adevărul la suprafaţă”.

Declaraţiile au fost făcute la Curtea de Apel Bucureşti, unde a avut loc un nou termen în procesul în care Neculai Onţanu este judecat pentru luare de mită. Avocaţii inculpaţilor au cerut ca expertul care a realizat testele cu poligraful asupra mai multor inculpaţi din dosar să prezinte toate diagramele testării, susţinând că unul dintre inculpaţi, Radu Aurel, ar fi fost supus unor presiuni, cererea fiind admisă de instanţă.

