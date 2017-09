Nemulțumiri în ALDE față de comunicarea Guvernului; Nicolai: Prezența publică a secretarilor de stat lipsește

Nemulțumiri în ALDE față de comunicarea Guvernului. Europarlamentarul Norica Nicolai a declarat că prezența publică a secretarilor de stat lipsește și că aceștia ar trebui să se implice mai mult în comunicarea acțiunilor ministerelor. Iar vicepreședintele Teodor Meleșcanu, ministru de Externe, spune că este nevoie ca tot mai mulți demnitari să apară la televiziuni pentru a explica deciziile Guvernului.

Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe din Guvernul Tudose, recunoaște că la nivel de conducere a coaliției, între Liviu Dragnea și Călin Poepscu Tăriceanu, comunicarea este ”excelentă, bazată pe respect recipric și pe înțelegerea mizelor guvernării”.

”Sigur că, la nivel mai jos, mai alers local, competiția există. Ceva timp în urmă am avut alegeri locale parțiale și vă asigur că am avut o competiție foarte strânsă între PSD și ALDE”, a explicat Meleșcanu.

Ministrul recunoaște că sunt probleme privind comunicarea în Guvern.

”Una dintre cele mai importante probleme, atunci când ești la guvernare, este comunicarea. Din acest punct de vedere, participarea unui cât mai mare număr de demnitari la televiziuni, la dezbateri este după părerea mea absolut necesară. Va trebui să ne îmbunătățim modul de acțiune și colaborarea dintre miniștri și echipa de la partid”, a spus Meleșcanu, prezent la ședința conducerii ALDE de la Mamaia.

Meleșcanu: În domeniul meu nu cred că s-a născut încă cineva care să mă poată împiedica să fac ceea ce trebuie să fac

El a subliniat că nu are niciun fel de nemulţumire, accentuând chiar că „nu s-a născut încă cineva” care să-l poată împiedica să facă ceea ce trebuie. „Nu am niciun fel de nemulţumire. Într-o coaliţie din care fac parte două sau mai multe partide bineînţeles că există şi diferenţe de opinie pe diverse teme, Evident că noi avem propriile noastre priorităţi dar întotdeauna am acceptat foarte clar ideea că atât timp cât suntem în coaliţie căutăm soluţii pentru problemele care apar din interiorul coaliţiei şi nu din afară. În domeniul meu nu cred că s-a născut încă cineva care să mă poată împiedica să fac ceea ce trebuie să fac. Deci nu am avut niciun fel de probleme, ci dimpotrivă m-am bucurat de sprijin foarte larg pentru temele fundamentale de politică externă din partea guvernului şi a colegilor celorlalţi”, a susţinut Meleşcanu.

Nicolai: Am cerut secretarilor de stat să fie prezenţi şi să răspundă la solicitările media, pentru a-şi prezenta punctele de vedere

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care secretarii de stat ai ALDE comunică deciziile Guvernului.

”Trebuie să înţelegem că actualul guvern este un guvern de coaliţie, format din PSD şi ALDE. Cele două partide au o identitate clară în actul de guvernare şi deşi suntem partidul minoritar, pentru că asta a vrut electoratul, identitatea noastră va trebui afirmată pregnant. Şi am cerut secretarilor de stat să fie prezenţi şi să răspundă întotdeauna la solicitările media pentru a-şi prezenta punctele de vedere, proiectele pe care le realizează. Comunicarea, să se înţeleagă foarte clar, nu este o comunicare monocoloră. Avem ideologii diferite, avem convingeri diferite, dar pentru România am ales să fim împreună”, a spus Norica Nicolai.