Nevasta a crezut că este înșelată, dar adevărul era cu totul altul

O femeie, după o zi grea, s-a întors târziu de la serviciu și a intrat tiptil în dormitorul conjugal. Deși era întuneric a reușit să vadă cum, de sub pilotă ieșeau două perechi de picioare și nu una, așa cum s-ar fi așteptat.

Furioasă, s-a dus lângă pat, a luat racheta de tenis a soțului ce stătea sub pat și a început să lovească persoanele de sub pilotă. A lovit de câteva ori în timp ce sub pilotă se auzeau țipete.

Răcorită de răzbunarea sa, femeia s-a dus și în bucătărie pentru a-și calma pulsul. În bucătărie, soțul bea un ceai și citea o carte.

