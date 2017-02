Nicole Kidman a ratat premiul Oscar la categoria ”cea mai bună actriţă în rol secundar”, ce a fost câştigat de Viola Davis, însă vedeta tot a fost încentrul atenției. Motivul? Modul ei ciudat de a aplauda, care a stârnit multe comentarii pe rețelele de socializare.



Gala premiilor Oscar a fost comentată și discutată de nenumărate ori în întreaga lume, poate în mare parte și în urma gafei uluitoare de la final. Cu toate acestea, a existat un alt moment în timpul galei care a generat multe comentarii şi ironii pe Twitter – felul ciudat în care aplauda Nicole Kidman.

Nicole Kidman era nominalizată la categoria ”cea mai bună actriţă în rol secundar” pentru evoluţia sa din filmul ”Lion”. Trofeul acestei categorii a fost atribuit actriţei Viola Davis pentru interpretarea din drama ”Fences”.

În timp ce Viola Davis a fost ovaţionată în picioare de spectatorii din sală în momentul în care a urcat pe scenă pentru a-şi ridica premiul, una dintre camerele de filmat s-a îndreptat spre Nicole Kidman, care aplauda într-o manieră foarte ciudată în acel moment.

Actriţa australiană părea că îşi folosea doar podul palmelor pentru a aplauda, ţinându-şi degetele foarte drepte şi uşor arcuite. Unii dintre internauţii de pe Twitter au asemănat-o pe Nicole Kidman cu o focă, alţii cu personajul negativ Grinch.

Nicole Kidman AND Keith Urban's hands get bigger and bigger the longer u watch this gif pic.twitter.com/gnj1xNadJP

— lauren yap (@itslaurenyap) 27 February 2017