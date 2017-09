Nicolicea: ”Niciun membru al Comisiei de anchetă nu a solicitat invitarea lui Traian Băsescu la audieri”

Eugen Nicolicea, membru în comisia de anchetă privind prezidențialele din 2009, a declarat, miercuri, că niciun membru al Comisiei de anchetă nu a solicitat invitarea lui Traian Băsescu la audieri, pentru că existau deja documente.



„Nu ai nevoie de o audiere atâta vreme cât ai documentele şi documentele sunt constituite din Monitoare Oficiale. Acolo aveam primul decret de încetare a mandatului domnului Nica şi pe aceeaşi pagină publicat practic în acelaşi timp, deci nu unul după altul, ca să intre în vigoare, decretul de numire a domnului Blaga”, a explicat Nicolicea, după anunțarea concluziilor comisiei parlamentare de anchetă.

El a mai spus că niciun membru al comisiei nu a solicitat audierea lui Traian Băsescu în comisia de anchetă.

”Probabil că Monitoarele Oficiale nu puteau să fie infirmate printr-o declaraţie şi cred că nimeni nu poate să le infirme. De asemenea, domnul Traian Băsescu a pus şi o condiţie, dacă ţineţi minte, în spaţiul public, că va veni numai dacă nu ştiu ce se va întâmpla, condiţie care nu era îndeplinită şi bănuiesc că nu au vrut colegii noştri să-i solicite prezenţa ca să nu fie refuzaţi în maniera lui Traian Băsescu. Dacă şi-ar fi manifestat disponibilitatea să vină, aşa cum au făcut alţii invitaţi, evident că l-am fi invitat, deci nu am refuzat pe absolut nimeni. Probleme am avut cu cei care şi-au manifestat dorinţa să nu vină, cum este şi cazul lui Traian Băsescu”, a spus Nicolicea.

De ce nu s-au mai întâlnit ministrul justiției și Procurorul general cu membrii comisiei de anchetă

Întâlnirea dintre ministrul Justiţiei, procurorul general şi membrii Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009 nu a avut loc, asta deși comisia anunța încă de săptămâna trecută o discuție cu cele două instituții.

Deputatul Oana Florea, președintele comisiei de anchetă, a declarat că nu a primit niciun răspuns la solicitarea făcută în mod oficial.

„Bănuiesc că domnul ministru şi domnul procuror general au avut un program încărcat. Eu am aşteptat un răspuns, acest răspuns nu a mai venit. Înţeleg că nu au mai avut disponibilitate, nu ştiu ce s-a întâmplat. După cum ştiţi, declaraţiile mele au fost publice, eu am spus că sunt disponibilă, ştiind că se apropie termenul final al comisiei, eram dispusă să am o discuţie ca să înţeleg măcar ce s-a întâmplat. Neputând să am acces la informaţii, sigur, am lăsat acest punct nesoluţionat”, a declarat miercuri Oana Florea.

Dragnea: Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009 este unul parţial

Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009 este unul parţial iar activitatea acestui for a fost suspendată, în condiţiile în care cei care trebuiau să se prezinte la audieri nu au venit, a declarat miercuri, la Craiova, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.

„Cred că discutăm de un raport parţial, pentru că practic activitatea comisiei a fost blocată. Activitatea comisiei, dacă discutăm foarte procedural, este suspendată pentru faptul că nu au venit cei care trebuiau să vină, pentru că nu au primit de la Parchetul General ce au solicitat. Practic, nu pot să meargă până la capăt”, a spus liderul PSD.

El a menționat că Parlamentul va lua o hotărâre în Parlament în perioada următoare.

”Cred că o să primim ceva de la comisie, după ce primim acest raport parţial. De asemenea, o să vorbesc astăzi cu dl Tăriceanu să ne sfătuim, pentru că trebuie să dăm curs solicitării comisiei de a sesiza CCR cu privire la un conflict juridic de natură constituţională”, a mai precizat Liviu Dragnea.

Băsescu și Boc sunt acuzați de fraudarea alegerilor, potrivit concluziilor raportului comisiei de anchetă a alegerilor prezidențiale din 2009. Reprezentanții PNL din comisia de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009 au luat decizia de a se retrage şi de a nu participa la votul final al raportului, a anunţat, miercuri, deputatul liberal Daniel Fenechiu.

Comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009 precizează, în raportul întocmit, că este necesară elaborarea unei legi speciale pentru aceste comisii de anchetă astfel încât să li se dea „puteri reale de constrângere” pentru a primi documentele solicitate sau pentru a determina un martor să se prezinte la audieri.

Potrivit raportului, comisia propune sancţionarea tuturor celor ce refuză colaborarea sau nu se prezintă în faţa unei comisii de anchetă parlamentare cu pierderea funcţiei şi interzicerea ocupării unei funcţii publice timp de 3 ani.

În plus, comisia de anchetă consideră necesară şi modificarea legislaţiei electorale, astfel încât depunerea contestaţiilor împotriva actelor Birourilor Electorale şi judecarea acestora de către instanţele competente trebuie să se facă în termene, care să permită soluţionarea înainte de încetarea activităţii Birourilor Electorale.