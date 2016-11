Nicu Alifantis a făcut-o extrem de fericită pe Maria, o fetiță de 12 ani care vede cu un singur ochi, dar face o mulțime de minunății cu ajutorul tehnicii origami, iar în timpul liber cântă la chitară. Pentru că își dorea enorm un instrument nou, dar părinții nu-și permiteau să i-l cumpere, copila a primit în dar, chiar de la cântărețul Nicu Alifantis, o chitară nou-nouță.

Probabil că vă întrebați cum a fost posibil și care este legătură dintre cei doi? Lucrurile stau cam așa. În urmă cu mai bine de două luni, povestea Mariei a apărut în paginile ziarului Libertatea. Copila, care nu vede cu un ochi, transformă colile de hârtie colorată în adevărate opere de artă cu ajutorul tehnicii origami.

A învățat această artă după ce a aflat că nu va vedea niciodată cu ochiul drept și după ce părinții au înscris-o la școala ”Moldova” din Târgu Frumos, o unitate specială pentru cei cu deficiențe de vedere. Fiind o mare iubitoare a muzicii, Maria a învățat să cânte și la chitară. Și pentru că își dorea enorm un instrument nou, cel vechi fiind deja mult prea uzat, mama Mariei s-a gândit să expună câteva dintre lucrările origami ale fiicei sale pe Facebook, în speranța că le-ar putea vinde pentru a-i cumpăra copilei chitara mult dorită.

Aici am intervenit noi. Am văzut fotografiile, ne-a plăcut povestea și am scris despre talentul și dorința cea mare a micuței Maria. Mesajul nostru a ajuns, se pare, exact acolo unde trebuia: la folchistul Nicu Alifantis. Impresionat de talentul fetei, acesta a contactat-o pe mama copilei și i-a dat o veste mare.

I-ar plăcea să cânte alături de Nicu Alifantis

”Mi-a spus că ne așteaptă la București, la unul dintre concertele dânsului, și că în momentul în care ne vom întâlni, îi va dărui Mariei o chitară nouă. M-a lăsat fără cuvinte. Nu mă așteptam la așa ceva”, spune Elena Petrișor, mămica fetei. În urmă cu 4 zile, Maria, mama și fratele ei au ajuns în Capitală pentru câteva investigații medicale.

Printre vizitele la medic, s-au întâlnit și cu Nicu Alifantis care, de altfel, a dus-o pe micuță la unul dintre cei mai buni medici oftalmologi. După ce au terminat investigațiile medicale, folchistul s-a ținut de promisiune și i-a dăruit Mariei chitara pe care și-o dorea. Fata nu s-a lăsat mai prejos și i-a oferit acestuia o chitară lucrată de ea în stil origami. Mai în glumă, mai în serios, copila ne-a mărturisit că i-ar plăcea, la un moment dat, să facă un duet cu Nicu Alifantis.