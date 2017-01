Ninsoare cu lapte praf în fața Consiliului European | VIDEO

Consiliului European de la Bruxelles a fost acoperit cu lapte praf de un grup de producători de lapte, care au vrut să protesteze. Incidentul a avut loc în timpul unei reuniuni a miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană, relatează AFP.

Aproximativ 60 de manifestanți din Belgia, Germania, Franța, Olanda și Lituania au răspuns la apelul sindicatului European Milk Board și au protestat la Consiliul European. Ei au vrut astfel să conteste decizia Comisiei europene de a readuce treptat pe piață stocuri de lapte praf care au fost retrase pentru a încerca să stabilizeze prețurile într-un moment de criză de supraproducție.

Mai precis, la finele lui noiembrie, Comisia a hotărât repunerea în vânzare a unei părți din stocurile acumulate de peste un an în statele membre, adică 6% din cele 355.000 de tone retrase. A refuzat însă sistematic să finalizeze licitațiile argumentând că ofertele primite s-au situat „mult sub prețurile pieței”.

Prețurile s-au situat între 155 și 190 euro per 100 kg, cu mult sub pragul minim stabilit la prima adjudecare, la 15 decembrie, de 215.10 euro per 100 kg, a explicat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Comisiei, care a insistat că „principalele obiective rămân menținerea echilibrului pe piață și redresarea cursului”.