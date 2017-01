Ninsori abundente în București, începând de luni. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că de luni sunt aşteptate din nou ninsori abundente în Bucureşti. Firea a precizat că, în ceea ce priveşte autorităţile, acestea sunt în teren pregătite să intervină, însă face apel la cetăţeni, asociaţiile proprietarilor şi a agenţilor economici să ajute la deszăpezire şi să cureţe de zăpadă zonele în care aceştia se află.

Ninsori abundente în București, începând de luni. Gabriela Firea a precizat că în ciuda vremii, școlile nu vor mai fi închise, dar face apel la directorii de școli să fie înțelegători cu elevii care vor întârzia marți dimineață la școală.

”Anul acesta am avut ninsoare abundentă, un strat de 63 de cm. Acum suntem în comandament de iarnă şi pregătim vârful de ninsoare de săptămâna viitoare, pentru că luni seara va ninge, marţi de asemenea va ninge abundent, miercuri şi joi va mai scădea ninsoarea în intensitate. Ne aşteaptă încă o săptămână grea în Capitală şi în zona limitrofă. Trebuie să facem faţă, atât autorităţi, cât şi cetăţeni, valului de ninsori. Suntem în teren, în grafic, chiar realizăm modul de a interveni eficient luni seara pentru că va începe să ningă. Pe parcursul zilei de marţi şi, de asemenea, miercuri, deoarece cursurile nu au început în această săptămână, dar ele sunt anunţate să înceapă de luni. Rugămintea va fi şi vom anunţa la comandamentul de luni către şcoli, către directori prin discuţii cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Şcolar să fie înţelegere pentru elevii care vor întârzia marţi dimineaţa la şcoală. Luni începe şcoala, se deschid creşele şi grădiniţele. Luni seara e posibil să anunţăm începerea cursurilor de la 9 dimineaţa, nu de la 8, tocmai pentru a da posibilitatea tuturor elevilor să ajungă la timp la cursuri, dar cursurile nu se mai întrerup, deşi vremea în Bucureşti va fi destul de dificilă”, a declarat, la România TV, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

Elevii din București s-au bucurat de o vacanță prelungită de o săptămână. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a decis suspendarea cursurilor toată săptămâna, din cauza gerului și a viscolului. Orele vor fi reluate luni, 16 ianuarie.

Mai mult decât atât, Gabriela Firea face apel la cetăţeni, asociaţiile proprietarilor şi a agenţilor economici să colaboreze cu autorităţile pentru o deszăpezire mai eficientă.

„Trotuarele din proximitatea blocurilor sau a caselor sunt în responsabilitatea asociaţiilor proprietarilor şi a agenţilor economici. Nu toate asociaţiile şi-au luat măsuri pentru a se ocupa de deszăpezire. Am mers în faţa unor blocuri, cartiere, unde nu se mai putea pătrunde şi am fost anunţaţi să intervenim. Ca prioritate, am deszăpezit accesul pentru spitale, dispensare, şcoli, instituţiile statului, staţiile RATB. Pe proprietate privată nu poate interveni ADP, e în competenţa proprietarului să cureţe în exterior şi ţurţurii”, a declarat Firea.