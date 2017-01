Ninsori neobișinuite în Spania. Mai multe localități din Spania au înregistrat cele mai puternice căderi de zăpadă din ultimii 35 de ani. Totodată, mai multe plaje au fost acoperite de zăpadă, scrie presa spaniolă.

Ninsorile puternice a dus la suspendarea cursurilor pentru 28.000 de copii, dar și la întreruperea circulației pe unele șosele din nordul și estul țării.

“M-am trezit dimineață și am avut un șoc când am vrut să ies pe terasă să-mi beau cafeluța. Încă nu îmi este clar dacă visez sau chiar ninge! (…) Cred că sunt singurul din Javea care are caucicuri de iarnă. Poliția a oprit circulația. Totul e blocat (…) Foarte ciudat – afară ninge și în același timp tună”, a scris un român care locuiește în provincia Alicante, pe Facebook.

În regiunea Murcia, care are o climă blândă, are numeroase drumuri închise din cauza căderilor de zăpadă, fenomen neobișnuit pentru această regiune, unde nu a mai nins de 35 de ani. În insulele Baleare, stratul de gheață format în timpul nopții a provocat închiderea mai multor drumuri.

Meteorologii nu vin cu vești bune. Ei anunță că vremea se va menține foarte rece. De altfel, în zone din interiorul provinciei Alicante și din partea de nord a litoralului său, precum și în sudul provinciei Valencia a fost instituit un cod roșu de ninsori.

Foto: EPA