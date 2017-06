Noi mijloace de transport în comun pentru RATB, în 2017. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat marți că, peste câteva zile, municipalitatea ar putea fi în măsură să lanseze în Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) licitația privind achiziția a 400 de autobuze, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze.

„În câteva zile vom fi în măsură să urcăm pe SEAP licitația pentru achiziția a 400 de autobuze noi, Euro6, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze. S-a lucrat aproape un an de zile la indicatorii tehnico-economici, la caietul de sarcini, sunt absolut convinsă că odată cu momentul în care aceste autobuze, tramvaie și troleibuze vor ajunge la București (…) vom putea să spunem că am contribuit odată în plus la a-i determina pe bucureșteni, măcar câteva zile pe săptămână sau una-două la început, să renunțe la autovehicul personal, mașina mică, și să folosească transportul public în comun, în condiții decente”, a precizat Firea, în cadrul conferinței „Jump to smart 1.0 – Soluții rapide și inovatoare pentru România orașelor inteligente”.