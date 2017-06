VIDEO VIRAL | A apărut un nou trailer oficial Game of Thrones, sezonul 7

Cel de-al șaptelea sezon al serialului Game of Thrones va avea premiera pe 16 iulie, iar cu aproape trei săptămâni înainte a apărut un nou trailer oficial al sezonului.

Al şaptelea sezon al serialului ”Game of Thrones” va fi însoţit de sloganul ”The Great War is Here”. Sezonul șapte al serialului Game of Thrones a fost amânat pentru luna iulie, spre deosebire de sezoanele anterioare ale show-ului, care au avut premierele în timpul primăverii.

