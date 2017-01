O nouă criză de sânge în România! Sângele, lichidul vital fără de care nici o persoană nu ar putea supraviețui, a ajuns din nou pe stoc zero atât în unitățile spitalicești, cât și la Centrul de Transfuzii Sanguine din Capitală. Medicii și pacienții internați în spitale, care au mare nevoie de transfuzii, fac un apel către toți conaționalii îndemnându-i să facă un gest umanitar și să doneze sânge. Printre aceștia se află și Cristian, un tânăr de 17 ani, care la sfârșitul lunii decembrie a fost supus unui transplant medular.

La sfârșitul acestei luni, Cristian Neagu, din comuna Gârbov, județul Ialomița, va împlini frumoasa vârstă de 18 ani. Nu știe încă ce va face în aceea zi, dacă va petrece sau nu la majoratul său. Speră doar ca până pe 31 ianuarie să ajungă acasă. Speră să fie externat din Institutul Clinic Fundeni, loc în care și-a petrecut ultima jumătate de an din cauza unei boli grave. O boală pe care medicii au depistat-o rapid, după un set amănunțit de analize.

Mama băiatului, Vasilica Neagu, ne-a povestit că la începutul lunii iulie și-a dus copilul la spital după ce acesta s-a umplut, din senin, de vânătăi, iar gingiile au început să-i sângereze.” Îi amorțeau foarte rău mâinile și picioarele și nu se mai putea mișca, După două zile ne-am urcat în autobuz și am venit în București. De la spitalul Panduri am fost trimiși la Grigore Alexandrescu, iar de aici, de urgență, la Institutul Fundeni. Cred că și medicii de la Grigore și-au dat seama despre ce este vorba, dar nu ne-au spus nimic. Odată ajunși la Fundeni am aflat că băiatul are leucemie”, spune femeia.

A simțit că-i fuge pământul de sub picioare, dar și-a impus să fie tare ca o stâncă. Zeci de gânduri i-au trecut prin minte, însă le-a alungat pe toate și s-a focusat pe unul singur: să-și ajuta copilul să se facă bine. Și așa a făcut. A stat lângă el în fiecare secundă și i-a promis că-l va ajuta să învingă boala.

După tratamente îndelungate cu citostatice la care organismul lui Cristian nu a răspuns, medicii i-au comunicat mamei că pacientul are nevoie de radioterapie generalizată care se poate face doar la o clinică privată. Pentru aceste ședințe, părinții băiatului au fost nevoiți să plătească nu mai puțin de 74.000 lei.

”Am vândut ce-am putut pentru a face rost de bani. Iar după ședințele de radioterapie, adică în urmă cu două săptămâni, Cristian a fost supus unui transplan medular. Medicii i-au găsit donator tocmai în Germania. Am tot sperat să-l cunoaștem și să-i mulțumim, însă nu a mai venit în România, așa cum se stabilise inițial”, adaugă Vasilica. Băiatul este bine acum, însă are mare nevoie de transfuzii de sânge. Și cum sângele este ”marfă rară” la noi, mai ales acum după sărbători, mama lui Cristian face apel către toți cei care pot dona. ”Doar transfuziile de sânge îl pot pune pe picioare! Facem astfel un apel către populație și îi rugăm pe cei care pot dona să meargă să o facă și să se gândească că gestul lor poate salva o viață. ”, a conchis femeia.

Frigidere goale la Centrul de Transfuzii

Directorul Centrului de Transfuzii Sanguine București, ne-a confirmat faptul că unitatea pe care o conduce a rămas cu frigidere goale. ”Oamenii au avut alte treburi de făcut de sărbători și nu s-au mai gândit la donare. Plus că Centrul a fost închis pentru o perioadă de trei zile, iar acum, când spitalele și-au început activitatea în forță, toată lumea ne cere sânge. Avem mare nevoie de donatori pentru pacienții aflați în suferință. Avem nevoie de sânge! Iar românii trebuie să se gândească la faptul că oricând, ei sau persoanele dragi lor, pot avea și ei nevoie de sânge, și dacă nu-l avem, va fi greu de dobândit”, a precizat dr. Goșa.

Nici Spitalul Floreasca nu stă foarte bine la acest capitol. De câteva zile, unitatea se confruntă cu un deficit de sânge mai ales la grupele A2 și 0 cu Rh negativ, aceasta din urmă fiind și cea mai rară grupă de sânge. Fiind una dintre unitățile de urgență din Capitală, care primește zilnic zeci de pacienți ce au nevoie de operație imediată, lipsa sângelui poate crea o mare problemă.