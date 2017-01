Europarlamentarii aleg astăzi un nou președinte al Parlamentului European, după demisia din funcţie a germanului Martin Schulz. Conservatorul italian Antonio Tajani are cele mai mari șanse de a fi numit în aceasta funcție, având un avans considerabil după primele două tururi.



UPDATE 20.20: După al treilea tur de scrutin, Antonio Tajani a mai câștigat patru voturi, în timp ce Gianni Pittella a pierdut un vot. Cu toate acestea, niciunul dintre candidați nu a reușit să obțină majoritate absolută, ceea ce înseamnă că va fi organizat un al patrulea tur de scrutin. Potrivit regulimantului, la acest tur de scrutin participă doar primii doi clasați în cursa pentru președinția Parlamentului European, respectiv Antonio Tajani și Gianni Pittella.

Results of 3rd ballot for #EPresident: Antonio Tajani (EPP, IT) and Gianni Pittella (S&D, IT) go through 4th ballot pic.twitter.com/7WMsIK8ETL

— EP PressService (@EuroParlPress) January 17, 2017