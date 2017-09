Școala a început astăzi pentru aproape 2,5 milioane de elevi, însă nu toți beneficiază de condiții decente pentru a învăța. Peste 2.500 de școli nu au apă curentă sau canalizare de ani de zile. În județul Giurgiu, mii de elevi sunt nevoiți să bea apă din bidoane pentru că școlile în care învață nu au apă potabilă. În Covasna, aproape 24.000 de copii nu vor beneficia de hrană prin programul guvernamental „Cornul și laptele”, din cauza birocrației. Iar în Caraș-Severin, zeci de copii sunt nevoiți să învețe într-o școală în care pereții din clase sunt acoperiți de igrasie.

În județul Giurgiu, 13 școli din opt localități nu au sursă de apă potabilă. O recunoaște chiar prefectul județului, Nina Carmen Crişu, care spune că elevii nu au de ales și beau apă din bidoane. Cu aceste lipsuri se confruntă copiii care învață în școlile din Izvoarele, Călugăreni, Buturugeni, Băneasa, Hotarele, Prundu, Iepureşti, Singureni.

„Prin ordin de prefect, la începutul acestui an şcolar au fost verificate 233 de locaţii de unităţi şcolare, deficienţe au fost întâlnite la grupurile sanitare, în zece şcoli am găsit ca fiind necorespunzătoare, la modul că fie sunt în exterior, fie că nu au apă curentă, fie că nu sunt racordate la reţeaua electrică sau nu au căldură. Vom fi mai atenţi la acestea şi vom vedea cât de repede putem să le remediem. Fără apă potabilă sunt 13 locaţii, copiii au apă, (…), merg pe sistemul bidoanelor acelea cu apă potabilă şi în trei locaţii nu sunt aprovizionaţi cu combustibil, dar acest lucru se va remedia cât de repede”, a menționat prefectul judeţului Giurgiu, pentru Agerpres.ro .

Autoritățile susțin că în județul Giurgiu sunt 26 de școli cu deficiențe care nu au primit autorizație sanitară și funcționează pe propria răspundere a directorului.

Noul an școlar a început, luni, în județul Covasna, fără ca aproape 24.000 de copii să beneficieze de programul „Cornul și laptele”. Conducerea Consiliului Județean Covasna pun lipsurile pe seama schimbărilor de ultim moment din legislație.

Potrivit sursei citate, Guvernul a modificat programul „Cornul și Laptele” în luna august, însă metodologia de aplicare a fost aprobată cu doar câteva zile înaintea începerii noului an școlar. Cel puțin asta susține vicepreşedintele CJ Covasna, Henning Laszlo care a explicat că autoritățile locale au demarat procedurile pentru încheierea unui nou contract cu furnizorii de produse, în baza vechii legislații.

Noile reglementări aduc însă modificări atât cu privire la porțiile zilnice de alimente acordate elevilor, cât și la limitele valorice ale acestora. Din acest motiv, procedurile au fost sistate.

„Acum patru ani am luat decizia să încheiem contracte de patru ani cu furnizorii, ca să nu mai avem probleme în fiecare an cu licitaţiile şi a fost foarte bine pentru că nu am mai întâziat cu livrarea produselor către elevi. (…) Contractul cadru anterior s-a terminat în luna mai, iar în iunie Consiliul Judeţean a adoptat hotărârile şi a demarat procedura pentru următorii patru ani pe vechea legislaţie, care acum nu mai este valabilă. (…) Deci, chiar dacă am început procedura, trebuie să o sistăm pentru că sunt alte preţuri şi concepte’, a declarat Henning Laszlo, pentru Agerpres.ro.