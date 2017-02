Nu înţelegea de ce câinele a început să latre, aşa că s-a dus cu el în camera fetiţei. Când a intrat acolo a încremenit

Cazul de mai jos s-a petrecut in anul 1993 in casa unei familii din Ohio, Statele Unite, si demonstreaza inca o data, daca mai era nevoie, faptul ca un caine poate salva vieti.

Totul s-a intamplat intr-o zi in care Mindi ramasese singura acasa doar cu Rachel, fiica ei cea mica, in varsta de un an, si cu Papillon, un caine din rasa Collie.

Dupa ce si-a adormit copila Rachel s-a dus sa faca un dus. Insa dupa cateva minute nu mica i-a fost mirarea in momentul in care patrupedul a intrat peste ea in baie, fiind extrem de agresiv si latrand neintrerupt.

Cititi continuarea pe kanald.ro.