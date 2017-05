Își duce veacul într-o cameră mizeră, în care se târăște pe coate, deoarece nu poate merge din cauza bolii care i-a distrus mușchii. E suferința unei femei din orașul brașovean Victoria, care strigă disperată după ajutor. Angelica Delia Morariu suferă de o formă de distrofie musculară, o maladie rară, care a împiedicat-o să mai obțină indemnizația pe caz de boală. Trăiește mai mult din mila vecinilor, pentru că nu se poate descurca cu ajutorul social de doar 142 de lei.

Angelica Delia Morariu locuiește într-un bloc de nefamiliști din Victoria, județul Brașov. La doar 57 de ani, o boală rară o ține imobilizată la pat, notează Monitorul de Făgăraș. Femeia avea o indemnizație pe caz de boală, din care își cumpăra medicamente. A pierdut și acest venit pentru că, din cauza maladiei, nu a reușit să se prezinte la comisia de expertiză medicală de la Brașov, care trebuia să-i reevalueze starea de sănătate. Din aprilie 2015, nu mai are nici un venit, este singură și fără nici un ajutor.

Locuința în care se chinuiește să trăiască nu are curent electric și nici căldură. Pentru că este țintuită la pat, mizeria a acoperit-o de tot pe femeie. Cei care au intrat în camera Deliei au avut parte de-o imagine de coșmar. Pereții sunt negri din cauza igrasiei, mobila e acoperită de mucegai, iar lenjeria de pat și hainele sunt murdare. Neputincioasă, femeia spune că nu se mai poate mișca aproape deloc.

„În ultimele luni m-am deplasat târâş până la uşă, boala mi-a atrofiat muşchii. Sunt în această situaţie de mult, dar nu am avut ce face. În urmă cu câteva luni, m-am trezit cu o femeie de serviciu de la Primărie la uşă, care mi-a măturat camera şi apoi a plecat. Eu nu mai pot să fac nimic şi acest lucru se vede”, a mărturisit Angelica Delia.

A rămas fără pensie pentru că nu poate merge din cauza bolii

Femeia spune că suferă de o boală ereditară, care i-a transformat viața într-un coșmar începând din 2009.

,,În urmă cu 8 ani, mi-am dat seama că ceva nu este în regulă cu mine. M-am deplasat din ce în ce mai greu şi nu mai am putere în mâini. Am fost la medic şi am fost diagnosticată cu distrofie musculară miotonică. După câteva luni, medicii au spus că nu mai sunt aptă de muncă şi m-au pensionat de boală, cu handicap gradul II. Boala a apărut dintr-odată şi este ereditară. Toţi muşchii din corp sunt afectaţi. Din cauza acestei maladii am slăbit şi nu mă mai pot deplasa decât pe coate. Am divorţat în urmă cu câţiva ani, iar copiii nu mă pot ajuta, pentru că au rostul lor, familiile lor. Este îngrozitor, dar m-am obişnuit. Din 2015 nu am mai luat pensia de boală, care era de 1.000 de lei. Am ajuns să trăiesc din mila prietenilor, care îmi aduc de mâncare. Această boală nu are leac, îmi voi petrece ultimii ani din viaţă mai mult în pat”, a spus plângând Angelica Delia.

A rămas fără pensia pe caz de boală, pentru că nu a ajuns să-și reactualizeze dosarul medical, așa cum trebuia să facă în fiecare an. Asta însemna un drum până la Brașov ca să se prezinte în fața medicilor de la comisia de expertiză medicală.

,,În data de 27 aprilie 2015 trebuia să merg la comisia medicală de la Braşov pentru revizuirea dosarului medical. Atunci am rămas fără bani şi nu m-am dus. Nu am avut de unde să mă împrumut şi aşa am pierdut dreptul la pensie. Nu m-am plâns o perioadă, pentru că am mai avut o sumă de bani. Nu am avut căldură, nu am avut curent electric, pentru că nu le-am plătit. A fost o perioadă grea din viaţa mea. Nu mi-am imaginat niciodată că o să ajung la mila prietenilor şi în astfel de condiţii”, a mai spus femeia.

E mizerie cruntă în casa ei, pentru că nu poate merge din cauza bolii

Pentru că nimeni nu a mai făcut curățenie, locuința Deliei s-a transformat într-un focar de infecție. O femeie care s-a oferit să-i devină asistent personal a rămas îngrozită de ce a găsit în casă.

,,Cu regret vă spun că nu am putut intra în camera în care locuieşte din cauza mirosului. Cu uşa întredeschisă am vorbit cu ea. Pe parchet erau bălţi de urină şi fecale. Pereţii camerei sunt negri de mucegai şi este acolo o mizerie de nedescris. Am cerut ajutor de la Primăria Victoria şi am aflat că femeia a refuzat internarea într-un centru de specializate. Cu acordul Deliei voi semna contractul de asistent personal cu Primăria Victoria. Am aflat de situaţia ei şi i-am trimis mâncare prin fiul meu”, a spus Rodica Costea, asistentul personal, pentru sursa citată.

Asistenta personală spune că a locuit o vreme în același cartier cu Delia și că a fost șocată, după ce a văzut cum a transformat-o radical pe femeie.

„Când am văzut-o, nu am recunoscut-o, este total schimbată. Am fost şocată! Delia a ajuns o mână de oase, nu ştiu dacă are 40 kg. Această femeie nu a mai ieşit din cameră de luni bune. Nu se mai poate deplasa din cauza bolii. De câteva luni se deplasează târându-se. S-a chinuit mult, dar acum o voi ajuta. Această femeie nu mai are acces la utilităţi, nu are gaz, curent, pentru că nu şi-a achitat facturile şi a fost debranşată. Un vecin şi-a făcut milă şi a ajutat-o să nu stea pe întuneric”, a adăugat Rodica Costea, pentru sursa citată.

Oamenii care vor s-o ajute pe Angelica Delia Morariu spun că fac demersuri pentru ca femeia să primească din nou pensia pe caz de boală.

sursă foto: Monitorul de Făgăraș