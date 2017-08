Nuntă extravagantă în Rusia. Un om de afaceri s-a căsătorit un model într-o ceremonie de lux | FOTO

Это было невероятно! Спасибо всем нашим друзьям, что разделили с нами этот великолепный день. Спасибо нашей большой и любящей семье. И конечно же Спасибо моим любимым организаторам этой шедевральной свадьбы. Это было незабываемо. White?red❤️black?#грани

A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Aug 13, 2017 at 7:26am PDT