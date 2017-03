O actriță porno japoneză, care și-a început cariera la 71 de ani, s-a retras la 80 de ani

O actriță porno japoneză, care și-a început cariera la 71 de ani, și-a anunțat retragerea la vârsta de 80 de ani, însă nu exclude o revenire în viitor în lumea filmelor pentru adulți.

„Odată ce reflectoarele se aprind, faci tot ceea ce știi mai bine. Nu am nici un regret, însă filmările deveneau dificile atunci când actorul nu era genul meu”, a declarat Maori Tezuka, conform metro.co.uk.

„Niciodată nu am făcut asta pentru bani. Am fost deja întrebată dacă mă voi întoarce peste doi sau trei ani. Am spus că mă voi gândi la asta”, a adăugat Tezuka.

Pornografia cu persoane de vârsta a treia reprezintă o afacere foarte profitabilă în Japonia, unde 34 de milioane de oameni (un sfert din populație) au peste 65 de ani.

Astfel, acest gen de pornografie aduce producătorilor un sfert din profitul întregii industrii porno din Japonia.