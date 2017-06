O bătrână de 84 de ani a fost bătută de cea care trebuia să o îngrijească

O pensionară de 84 de ani, care are Alzheimer și handicap grav, a fost bătută de cea care trebuia să o îngrijească.

Caz revoltător în comuna Victoria, din Brăila, unde o bătrână de 84 de ani ar fi fost bătută de cea plătită să o îngrijească. Victima, B.D., care suferă de handicap grav, se afla în grija unei localnice, V.I., în vârstă de 60 de ani, care ar fi lovit-o şi i-ar fi vorbit urât. Totul s-a întâmplat marţea trecută, pe 13 iunie, atunci când Ionuţ Popa, vecin cu bătrâna, a auzit ţipete din curtea acesteia şi a sărit să o ajute.

Brăileanul a povestit, pentru obiectivbr.ro, întregul incident printr-o sesizare telefonică. Acesta a pus la dispoziţie şi o fotografie în care se vede clar că bătrâna are ochiul vânăt, fotografie ce se află postată şi pe contul acestuia de Facebook.

“O vecină de la noi din comună, care are 84 ani şi handicap gardul I, este bătută de îngrijitoarea ei. Dânsa are o fată, dar aceasta locuieşte în alt oraş şi vine doar o dată pe lună să îi ridice pensia, indemnizaţia de handicap şi ce alte venituri mai are bătrâna. Vorbim de circa 2.400 lei/lună. Fata a lăsat-o pe mama sa în grija unei femei de aici din comună. Miercuri, aflându-mă în zonă, am auzit bătrâna ţipând: «Lasă-mă că mă omori, lasă-mă că mă omori!» şi vă daţi seama că m-am dus la ea acasă să văd ce se întâmplă. Am sesizat şi Poliţia, am luat şi doi martori, am intrat în curte şi am găsit-o pe bătrână desfigurată. Avea ochiul vânăt. Aşa am şi reuşit să îi fac o poză”, a povestit, pentru sursa citată, Ionuţ Popa.