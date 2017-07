O britanică și-a furat bicicleta înapoi, după ce a văzut pe Facebok că hoțul o vinde

O britanică și-a furat bicicleta înapoi, după ce hoțul a pus pe rețeaua de socializare un anunț cum că o vinde. Jenni Morton-Heumphreys, în vârstă de 30 de ani, a avut un plan ingenios pentru a-și recupera obiectul, relatează The Telegraph.

Jenni a postat un anunț pe rețeaua de socializare în care le cerea ajutorul oamenilor, deoarece bicicleta ei fusese furată. Un alt biciclist a observat că vehiculul cu două roți din pozele lui Jenni apărea și în alte fotografii. Mai precis, hoțul a scos bicicleta la vânzare.

Jenni a sunat poliția, spunându-le ofițerilor să îi confiște bicicleta și să-l aresteze pe suspect. Ofițerii au refuzat, însă. Britanica nu s-a dat bătută, ci s-a gândit la un plan pentru a-și recupera bunul. L-a sunat pe hoț și s-a arătat interesată să cumpere bicicleta.

„Am pus întrebări stupide. Am spus că șaua este prea sus și am întrebat dacă pot să merg să mă plimb puțin. M-am asigurat să nu am nimic la mine, niciun bun în afară de ce țineam în mână – aveam un pachet de țigări și un set de chei. I le-am dat tipului, m-am urcat pe bicicletă și i-am spus ‘uite, ține-mi lucrurile'”, a declarat Jenni.

Ea a început apoi să pedaleze și… dusă a fost. Pe lângă bucuria că și-a recuperat bicicleta, Jenni a observat că hoțul chiar a îmbuntătățit nitel bicicleta pentru vânzare, iar farul a fost reparat.