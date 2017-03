O casă de pe malul lacului Ontario a fost complet de acoperită de gheață | VIDEO

Gerul se instalează în nord-estul SUA. O casă de pe malul lacului Ontario, din statul american New York, a fost complet acoperită de gheață, în urma gerului și a vântului puternic. Scena, desprinsă parcă din basme, a fost suprinsă de un fotograf local, relatează BBC News.

John Kucko a postat mai multe fotografii cu vila complet acoperită de gheață pe rețelele de socializare, iar mulți oameni s-au îndoit de autenticitatea imaginilor.“Am fost suprins de cât de mulți oameni au crezut că am stropit casa cu spumă ”, a spus fotograful, care ulterior a postat și o înregistrare cu vila acoperită de gheață.

Acesta a povestit că un alt localnic i-a spus de locuința acoperită complet de gheață, așa că a plecat să o găsească înainte ca soarele să răsară.

Nord-estul SUA se pregătește să înfrunte cea mai mare furtună de zăpadă a sezonului. În urmă cu câteva zile, vestul statului New York a fost lovit de o furtună puternică, care a lăsat aproximativ 200.000 de oameni fără curent electric. Totodată, meteorologii au avertizat că furtuna de zăpadă se va extinde. Metropola New York, dar și orașele orașele Philadelphia și Boston sunt sub amenințarea vremii.

De asemenea, capitala SUA, Washington D.C., este și ea amenințată de căderi masive de zăpadă. Vremea nefavorabilă a dus chiar la amânarea întâlnirii dintre Donald Trump și Angela Merkel.