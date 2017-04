O elevă din Târgu Jiu a jucat „Balena Albastră”. Părinții ei au cerut ajutor pe rețelele de socializare

Alertă în județul Gorj, după ce o elevă din Târgu Jiu a jucat „Balena Albastră”. Mama adolescentei a cerut ajutor pe rețelele de socializare, după ce a văzut că fiica ei este plină de răni pe brațe. Fata de 16 ani a spus că a jucat „Balena Albastră” pe motiv că părinții nu o lăsau să-și petreacă timpul liber așa cum voia.

Eleva, care învață la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” din Târgu Jiu, a fost descoperită cu răni pe brațe de mama acesteia, relatează Mediafax.ro. Fata a mărturisit apoi că s-a zgâriat cu un ac, după ce a căutat pe Internet informații despre jocul „Balena Albastră”. Adolescenta a spus că s-a automutilat pentru că părinții nu i-au permis să-și petreacă timpul liber așa cum și-ar fi dorit.

Mama adolescentei, care locuiește în comuna Bălești, a alertat Poliția și a scris despre incident pe rețelele de socializare.

„Ajutor! Am o fată de 16 ani, a intrat în jocul Balena Albastră, ce pot face să îmi scap fata de moarte? Poliţia zice că nu are ce să facă, ce e de făcut? Am găsit fata crestată pe mână în forma balenei, cu 14 tăieturi, ce să fac să îmi salvez copilul? Îndrumaţi-mă!”, a scris mama Denisei pe Facebook.