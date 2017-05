O femeie a fost călcată de un TIR pe trecerea de pietoni în Iași

O femeie a fost călcată de un TIR, pe trecerea de pietoni, în zona magazinului Billa de la Gara din Iași.

O femeie a fost călcată de un TIR pe trecerea de pietoni, deși a început să traverseze strada când semaforul arată culoarea verde. Când a ajuns pe banda a treia, culoarea semaforului s-a schimbat, după cum spune șeful Biroului Rutier, Gheorghiță Ciobanu.

Femeia a fost prinsă sub roțile TIR-ului, iar victima, în vârstă de 89 de ani, domiciliată în Iași, a fost călcată pe picioare, intrând în stop cardio-respirator.

„Mai era un autoturism în fața mea. M-am uitat în oglindă și la un moment dat am auzit o izbitură. Nu am văzut-o pe trecere. S-a făcut verde și am plecat. Am agățat-o cel mai probabil cu partea dreaptă. Nu am avut cum să o văd pentru că sunt la înălțime”, a precizat șoferul TIR-ului.