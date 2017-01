O mamă cu patru copii își strigă durerea și neputința. Pe lângă faptul că este nevoită să-și crească singură copiii, fără a primi vreun ajutor de la tatăl acestora și să plătească, lunar, toate utilitățile, dar și chiria pentru apartamentul în care locuiesc, o femeie de 41 de ani are mare nevoie de bani pentru a-și schimba proteza de picior fără de care nu s-ar putea deplasa și nici nu ar putea munci pentru a-și întreține familia.

Maria Muntean avea doar 16 ani când, în urma unui accident de tren, și-a pierdut piciorul drept de la genunchi în jos. A stat în comă aproape a lună, a suferit și a crezut că viața ei s-a terminat, însă nu a fost nici pe departe așa. A găsit puterea să meargă mai departe și ușor, ușor și-a reluat activitățile pe care le avea înainte de incidentul nefericit. Dacă o perioadă de timp a fost nevoită să meargă în cârje, după ce a împlinit 17 ani, cu ajutorul Asociație pentru ajutorarea persoanelor cu handicap, a primit o proteză care i-a înlocuit piciorul lipsă.

Însă a fost avertizată că va fi nevoită să o schimbe o dată la patru ani. După ce a împlinit 20 de ani s-a măritat și a făcut două fete. Căsătoria însă nu a mers așa cum și-ar fi dorit, astfel încât după o perioadă s-a despărțit de soț. Cam la fel s-a întâmplat și cu cel de-al doilea mariaj în urma căruia au apărut alți doi copii, George și Dumitru. Astfel, Maria, s-a trezit la 35 de ani, o mamă singură cu patru copii. Nu i-a fost deloc ușor.

Concediată pentru că s-a îmbolnăvit

Pe vremea aceea locuia la Întorsura Buzăului, orașul ei natal în care cu greu și-a găsit un loc de muncă. Avea mare nevoie de bani pentru a-i întreține pe cei mici și, singură fiind, nu-și mai permitea luxul de a sta acasă. După ce o anemie cumplită a băgat-o de urgență în spital, șefa ei a decis să o concedieze pe motiv că nu are nevoie de o persoană bolnavă.

Acela a fost momentul în care Maria a realizat că singura ei șansă este să se mute în București cu tot cu copii. Și așa a făcut. A împachetat puținele lucruri pe care le avea și a venit în Capitală.

”Am avut curaj, recunosc, dar altă alternativă nu prea exista. La Întorsura Buzăului nu aveam nici un viitor. O bună perioadă după ce am ajuns în București, ne-am chinuit foarte tare. Apoape două luni am locuit în mansarda școlii unde învățau băieții. Serviciu găsisem încă dinainte de a ne muta, căutasem pe internet, dar banii nu ne ajungeau nici măcar jumătate de lună. Și pentru ca tacâmul să fie complet, nici de proteză gratuită n-am mai beneficiat. Ba mai mult decât atât, comisia Casei de Sănătate a decis că nu mai este cazul să fiu încadrată în grad grav de handicap și m-au trecut cu grad ușor. Mi-a spus șeful comisie.«Stai în picioare, da? Poți să mergi? Du-te la muncă femeie, că ești tânără!» De parcă mie îmi crescuse piciorul la loc”, povestește femeia.

Pentru proteza pe care o poartă acum a fost nevoită să facă împrumut la bancă. Avea rata mai mare decât salariu. Dar nu a avut încotro. A plătit-o până la ultimul leuț cu toate că nici măcar nu a fost confecționată așa cum trebuie. Acum însă, a venit timpul să o schimbe din nou. O costă nu mai puțin de 31.600 lei, bani pe care nu-i are și pentru care nimeni nu-i acordă un împrumut. Și, chiar dacă cineva s-ar îndura să-i dea un credit, nu știe cum ar putea face față cheltuielilor.

”Copiii mei au nevoie de mama lor”

”Avem cheltuieli la școala, facturi de plătit, chiria lunară la apartamentul în care locuim, plus de cumpărat câte ceva de-ale gurii pentru cinci suflete… și un singur salariu. Dar ce să fac? Copiii mei au nevoie de mama lor. Pentru un banuț în plus, în timpul liber, fac și menaj. Dar nu știu cât am să mai pot dacă nu schimb proteza aceasta care deja îmi dă mari dureri de șold și de spate”, adaugă femeia.

Maria are nevoie de o proteză nouă pentru piciorul drept, iar cei patru copii au mare nevoie de ajutorul mamei lor. Cine dorește să o ajute pe femeia de 41 de ani o poate face donând orice sumă în contul RO731INGB0000999905748496 deschis la ING, pe numele Maria Muntean.

Foto: Adrian Manolache