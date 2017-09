O femeie din Canada a lovit un coiot cu mașina. Georgie Knox, o femeie din Airdrie, provincia Alberta, Canada, a povestit – pe pagina sa de Facebook – experiența prin care a trecut, în drum spre serviciu.

Inițial, femeia a crezut că a trecut cu mașina peste un coiot și l-a omorât. Însă, când a coborât și a verificat starea mașinii… animalul era viu și aproape nevătămat, prins în grila din față a autoturismului.

De fapt, o femeie i-a atras atenția, când a oprit la un semafor, că animalul este prins acolo.

„Săptămâna trecută, pe drumul meu spre muncă, un coioot a sărit în fața mașinii mele și l-am lovit. Am crezut că am trecut peste el și l-am ucis, așa că am mers mai departe. Dar, când am oprit la un semafor, o femeie mi-a atras atenția că un animal e pirns în grila din față a mașinii. Când am coborât să văd, am văzut că micuțul se uita la mine și clipea. Am anunțat imediat autoritățile, care au venit să-l salveze. Miraculos, a suferit răni ușoare și fost eliberat în Kananaskis, în ciuda faptului că a făcut o plimbare de la Airdrie la Calgary la viteze de autostradă! În mod evident, mama-natură are alte planuri pentru acest mic tip special!”, a scris Georgie Knox, pe Facebook, alături de imagini doveditoare.