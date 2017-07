O femeie din Timiş, obligată să plătească familiei fiului său daune pentru inscripţia de pe mormânt

O femeie din judeţul Timiş trebuie să-i plătească daune morale nurorii şi celor doi nepoţi suma de 12.000 lei, plus cheltuieli de judecată de 2.000 de lei, după ce a scris pe mormântul fiului decedat mai multe versuri, dar şi pentru că nu i-a trecut numele complet.

Potrivit Mediafax, Tribunalul Timiş a decis că femeia trebuie să-i plătească daune morale de 4.000 de lei nurorii, plus câte 4.000 de lei fiecăruia dintre cei doi doi nepoţi ai săi după ce a scris pe cripta fiului său decedat mai multe versuri.

Bărbatul a fost înmormântat în anul 2014 la cimitirul din Ghiroda, judeţul Timiş. În motivarea instanţei se arată că la scurt timp după înmormântare, mama acestuia a comandat un monument funerar care a fost pus pe mormânt, fiind polizate pe placă mai multe versuri.

Concret, femeia a scris pe mormânt “Sub această piatră grea/ Zace amintirea mea…/ În viaţă cât am trăit mult am mai pătimit/ Consoartă rea am avut/ Şi odrasle de împrumut…/ Cu moartea când m-am luptat/ Nimeni nu m-a ajutat/ Salvarea nu mi-au chemat/ Că am fost bun cât le-am dat…/ Dar nimeni nu m-a respectati/ Aşa-m ajuns să vă părăsesc/ Aici să putrezesc!”.

De asemenea, pe criptă a fost gravat şi numele bărbatului decedat ca Oprea Mircea, deşi numele său complet era Oprea Nicolae Mircea.

Nora şi cei doi nepoţi i-au cerut femeii să înlăture cripta cu versurile şi numele scris greşit, însă aceasta a refuzat, motiv pentru care familia celui decedat a dat-o în judecată pe femeie, reclamând “încălcarea dreptului la demnitate, precum şi respectul datorat persoanei decedate”, potrivit motivării instanţei.

În anul 2016, Judecătoria Timişoara a obligat-o pe soacră să “înlăture în întregime” textul gravat pe criptă, precum şi numele decedatului, care ar fi fost scris greşit. “În termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii să execute lucrarea de înlăturare (prin polizare) a prenumelui scris la comanda sa în mod greşit pe monumentul funerar al defunctului, şi anume „ Mircea” în loc de ,, Nicolae” cum este prenumele real”, se arată în motivarea instanţei. De asemenea, femeia era obligată atunci să plătească daune morale în valoare de 15.000 de lei nurorii şi celor doi nepoţi.

În urma apelului, în acest an, suma a fost micşorată cu 3.000 de lei, astfel că femeia trebuie să-i plătească daune morale nurorii 4.000 de lei şi câte 4.000 de lei celor doi nepoţi, precum şi cheltuielile de judecată, aproximativ 2.000 de lei, pentru că textul inscripţionat pe mormânt a fost „defăimător”. Decizia Tribunalului Timiş este definitivă.