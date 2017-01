O fetiță cu dizabilități a fost violată de directorul unei școli și trei profesori

Caz terifiant în India. O fetiță cu dizabilități, în vârstă de 12 ani, este în stare critică, după ce a fost violată de patru bărbați. Cei vinovați sunt directorul unei școli și trei profesori, relatează Daily Mail.

Atacul a avut loc într-un sat din estul Indiei. Mama fetiței predă la o școală, iar de multe ori mergea cu fetița la serviciu deoarece nu avea cu cine să o lase. “Este singurul meu copil. (…) Cum nu este nimeni care să aibă grijă de ea acasă, venea cu mine la școală”, a povestit femeia, care își crește singură fetița.

Ea a povestit că fetița ei a fost agresată de directorul școlii, dar și de alți trei profesori. “După ce nu am văzut-o o perioadă de timp, am început să mă uit pe unde ar putea să fie. Așa am ajuns pe acoperiș, unde era în stare gravă”, a continuat mama fetiței.

Ea a depus plângere împotriva directorului școlii și împotriva altor trei profesori și speră că autoritățile vor face dreptate în acest caz.

India a devenit o țară cunoscută pentru cazurile de agresiune sexuală. Aproximativ 34.600 de violuri au fost reclamate în 2015, însă numărul ar putea să fie mult mai mare, deoarece în multe zone rurale ale țării victimele nu depun plângere. Totodată, datele arată că 95% dintre aceste violuri au fost comise de oameni care își cunoșteau victimele.